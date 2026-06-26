Pan casero, bizcochos y masas para pizzas: este robot de cocina AEG es tu mejor aliado para las recetas de verano
No es un robot de cocina al uso, sino que se encarga de amasar para que puedas hacer pizzas, bizcochos o cualquier otro postre a nivel profesional.
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¿Recuerdas cuando durante la pandemia a todos nos dio por hacer pan casero? Si no lo has vuelto a hacer desde entonces, ya sea por falta de tiempo o de ganas, venimos a crearte una nueva necesidad con el robot de cocina Deli 5 de AEG, que es estupendo para hacer pan, masas para pizzas, bizcochos o repostería.
Aunque no es un robot de cocina como el que tienes en mente, su punto fuerte es precisamente hacer más sencillo el proceso de amasar. Solo tienes que verter los ingredientes y dejar que el dispositivo haga lo suyo con una técnica profesional y el ajuste de velocidad que elijas. Le vas a sacar mucho partido en casa este verano, ¡y ahora aún más que ha bajado de precio a menos de 250€ en las ofertas de junio de AEG!
Razones para comprar este robot AEG
- 1200 W de potencia para trabajar con masas densas (pan o pizza) sin esfuerzo.
- Sistema de 6 velocidades + función Pulse para controlar mejor el robot.
- Incluye un bol de acero inoxidable de 5 litros para todo tipo de recetas.
- Movimiento de mezclado orbital que evita que queden restos en las paredes del bol.
Así es el robot que triunfa en las ofertas de junio de AEG
El robot de cocina Deli 5 de AEG simplifica el proceso de preparar masas en casa, y amasa mucho mejor de lo que tú lo harías a mano. Funciona con un motor de alto rendimiento que puede incluso con masas densas, así que no tendrás que intervenir manualmente en ningún momento del proceso.
Incluye también un bol de 5 litros para preparar varias raciones al mismo tiempo y un sistema de movimiento orbital que se mueve en diferentes direcciones para que todos los ingredientes queden igual de integrados en la masa.
Reseñas del robot de cocina Deli 5 de AEG
- "La máquina hace lo que debe, motor potente y fácil de usar".
- "Es mi primer robot con agitador planetario y estoy encantado. La masa de levadura se amasó en poco tiempo y nos sorprendimos de que quedase tan tierna".
- "Amasa y mezcla masas para pasteles y pan perfectamente, y los cortadores de verduras facilitan mucho rallar pepinos, zanahorias, etc., en un abrir y cerrar de ojos".
¿Eres de preparar pizzas caseras, bizcochos, tartas o pan? Da igual si es tu día a día o quieres recuperar el hábito este verano, porque este robot de cocina de AEG te lo pone fácil. Además, ¡es un planazo para entretener a los más pequeños!
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