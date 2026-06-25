¿Eres fan de Messi? Vive el Mundial de otra manera con el set de LEGO inspirado en la leyenda argentina (ahora rebajado)

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El Mundial que estamos viviendo es el más grande de la historia por el número de selecciones que participan o por ser la primera vez que se celebra en tres países distintos. Pero también va a ser histórico por la cantidad de futbolistas que pueden estar jugando su último Mundial: Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Mohamed Salah…

Para rendir homenaje a las leyendas que nos han dado tanto en los últimos años, LEGO ha lanzado algunas ediciones especiales de cara al Mundial. Y una de las que mejor se está vendiendo es el LEGO Editions de Lionel Messi. Una pieza de coleccionista que puedes montar en dos posturas (haciendo su clásica pose de victoria o regateando con el balón) y que en unos años agradecerás haber comprado. ¡La acabamos de fichar rebajada en Carrefour a menos de 80€!

Lo más destacado del LEGO Editions de Lionel Messi

Puedes elegir entre dos posturas diferentes de Messi: celebrando un gol o con el balón en carrera.

Incluye elementos exclusivos, como el dorsal 10, su nombre en la camiseta y una placa identificativa para colocarlo en casa.

Tiene 27 cm de altura y puedes desmontarlo cuando quieras para construir la otra versión.

Incluye 958 piezas y muchos más detalles que otros sets de LEGO.

El homenaje que le puedes hacer a Messi desde casa

LEGO Editions de Lionel Messi

No es el primer set relacionado con el fútbol que ha lanzado LEGO, pero sí que se enmarca en una edición especial con motivo del Mundial. El LEGO Editions de Lionel Messi es perfecto si eres futbolero, estás viviendo el Mundial al máximo, no te pierdes ni un solo partido y quieres tener en casa una pieza de coleccionista, seas o no argentino o del Barça.

Un punto a favor (y que tampoco solemos encontrar en otros sets de LEGO) es la posibilidad de montarlo en dos posturas distintas. Además, como es una edición especial, cuida al máximo todos los detalles. Una vez montado, es ideal para colocarlo en el salón, en una habitación gaming o un dormitorio juvenil, ¡o para regalar a la persona más futbolera que conozcas!

¿Qué opinan los más futboleros de este LEGO de Messi?

"Indispensable para todo aficionado al fútbol y en especial para los fans de Leo Messi. Ha sido superentretenida la construcción del set, con pasos fáciles y claros. Alguna técnica de construcción muy curiosa que no conocía. Ideal como regalo para seguidores de Messi. Va a ocupar un lugar destacado en la decoración de mi casa".

"Es una construcción que no es nada monótona y muy agradable de construir. Las manos y las piernas están muy conseguidas, y el que las piezas sean serigrafiadas es de agradecer. El resultado final es digno del gran Leo y de la selección de Argentina".

Si quieres tenerlo en casa, aprovecha ahora la oferta de Carrefour, porque está volando y además es una edición especial para el Mundial con stock limitado. ¡Corre a por tu pieza de coleccionista!

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