Cómo enfriar tu casa sin disparar la factura de la luz: este aire acondicionado split tiene la solución

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Por lo general, consumimos más energía en casa en invierno con el uso de la calefacción que en verano con el aireacondicionado, aunque solo si utilizas los dispositivos de climatización adecuados. Después de la primera ola de calor del verano, ¿buscas soluciones para reducir el consumo sin tener que pasar calor en casa?

Una de las más acertadas es el aire acondicionado split de Haier, con una eficiencia energética A+++ y ahora 80€ de descuento en Leroy Merlin solo por tiempo limitado. La AEMET ya ha avisado de que a partir de ahora las olas de calor serán más frecuentes e intensas, así que ¿a qué estás esperando?

Lo más destacado de este aire acondicionado split

Clasificación energética A+++ en frío y A++ en calor para reducir el consumo energético en casa.

3.000 frigorías de potencia, suficiente para climatizar estancias de hasta 30 m².

Tecnología Inverter con bomba de calor que ajusta el funcionamiento para evitar picos de consumo innecesarios.

Nivel de ruido mínimo: solo 19 dB en modo silencioso.

El sistema que enfría tu casa sin disparar el consumo

Aire acondicionado split de Haier

El aire acondicionado split de Haier funciona con tecnología Inverter, que se encarga de adaptar la potencia a las necesidades reales de cada momento para reducir los picos de consumo y que la temperatura en casa sea mucho más estable. Además, como tiene una potencia de 3.000 frigorías, es el dispositivo perfecto para salones amplios y habitaciones.

Si tu prioridad es reducir el consumo energético en casa, el punto fuerte de este aire acondicionado split es la eficiencia energética A+++/A++. Es un dispositivo que optimiza el ciclo de funcionamiento para controlar el consumo tanto en verano como en invierno, pues este aire split sirve también para los meses más fríos del año.

¿Te lo recomendamos?

En lugar de responder nosotros directamente a la pregunta, hemos revisado las opiniones de este aire acondicionado en Leroy Merlin, con una valoración de 4,7 / 5 estrellas. Estas son las reseñas de algunos usuarios:

"Estoy muy contenta con este producto. Tanto para el frío como para el calor. Economiza la factura de la luz. Muy muy recomendable".

"Compré el equipo de aire para reducir el consumo de energía, ya que es muy eficiente. Muy baja rumorosidad y con la posibilidad de activarlo por Wi-Fi, muy útil en invierno. Muy buena compra".

"Me parece una compra maestra por precio, calidad, consumo A+++ y con emisión de calor también. No hace falta gastarse una fortuna en otras marcas más 'famosas'. Trae hasta Wi-Fi, estoy encantado con el producto".

La respuesta es sí, este aire acondicionado split de Haier es una compra muy lógica ahora que acaba de empezar el verano, porque le podrás sacar mucho partido sin disparar el consumo energético y además es apto también para el invierno. ¡Por menos de 500€!

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