El aire acondicionado 4 en 1 que está conquistando hogares y oficinas tiene precio mínimo histórico en PcComponentes
La solución perfecta para combatir el calor y el frío sin obras.
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Cuando aprieta el calor, mantener una temperatura agradable en casa puede convertirse en una misión imposible, especialmente si no puedes instalar un aire acondicionado fijo. Y cuando llega el invierno, volver a sacar otro aparato para calentar la habitación tampoco resulta práctico. Por eso, un aire acondicionado portátil que enfría, calienta y se controla desde el móvil es una solución cómoda para disfrutar del confort durante todo el año.
Además, puede que el invierno ahora nos quede un poco lejos. Pero las altas temperaturas ya son insoportables en prácticamente cualquier rincón de España. Así que si no puedes hacer obras para instalar un aire acondicionado fijo o crees que su consumo va a ser excesivo para tu bolsillo, te traemos lo que estás buscando: el Aire Acondicionado Portátil Origial AirFeel 2250W.
Características principales del aire acondicionado portátil Origial
- Climatización 4 en 1R
- Bomba de calor integrada
- Control inteligente por WiFi
- Potencia para estancias de hasta 18 m²
- Instalación sencilla y portátil
- Gas ecológico R290
Todos los detalles del Aire Acondicionado Portátil Origial AirFeel
Gracias a su sistema 4 en 1, el aire acondicionado Origial AirFeel 2250W permite refrigerar, calentar, deshumidificar y ventilar con un solo equipo, adaptándose a cualquier época del año y ofreciendo el máximo confort en todo momento. Por otro lado, su potencia de 2.250 frigorías (9.000 BTU) climatiza eficazmente habitaciones de hasta 18 m², y la bomba de calor amplía su utilidad durante los meses más fríos.
Incorpora conectividad WiFi para controlar todas sus funciones desde el móvil, aunque también incluye panel táctil y mando a distancia para un manejo más cómodo. Además, su diseño portátil con ruedas facilita trasladarlo entre distintas habitaciones, y el kit de ventana incluido permite ponerlo en funcionamiento rápidamente.
Pero, ¿sabes lo mejor? Que hoy, en PcComponentes, tiene ofertaza. Su precio ha bajado al mínimo histórico, así que es el momento perfecto para comprarlo y bajar la temperatura en casa.
Preguntas frecuentes sobre el aire portátil Origial AirFeel
¿Necesita instalación fija?
No, solo requiere colocar el tubo de evacuación utilizando el kit de ventana incluido.
¿También sirve como calefacción?
Sí, incorpora bomba de calor para utilizarlo durante todo el año.
¿Se puede controlar desde el móvil?
Sí, dispone de conectividad WiFi compatible con control mediante app.
¿Para qué tamaño de habitación está recomendado?
Es ideal para estancias de hasta 18 m².
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