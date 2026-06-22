Luz roja, verde o azul: estos son los beneficios de la fototerapia en tu piel

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¿Conoces la fototerapia facial? Es un tratamiento estético que utiliza distintos tipos de luz LED para actuar sobre la piel a distintos niveles y corregir imperfecciones (manchas, tono apagado y desigual, acné…). Se ha hecho durante muchos años en clínicas estéticas, pero ahora llega una versión doméstica a la que solo tienes que dedicar entre 5 y 10 minutos al día.

Es el cepillo de fototerapia facial FaceCare Face&Neck Pro de Cecotec, rebajado un 33% en las ofertas de los CecoDays. Por menos de 30€, vas a poder aprovechar los beneficios de la luz LED para el rostro, tengas la piel mixta, seca, grasa o sensible. Sean cuales sean tus necesidades, vas a encontrar un modo que las cubra.

Beneficios de la fototerapia facial en casa

Tecnología LED con EMS que estimula la piel a distintos niveles para conseguir mejores resultados.

Efecto calor controlado que mejora la absorción.

Diseño ergonómico que se adapta muy bien a los contornos del rostro y del cuello.

Temporizador inteligente que te avisa para cambiar de zona cada 60 segundos.

Introduce luz, calor y masaje en tu rutina de skincare

FaceCare Face&Neck Pro

El cepillo de fototerapia facial FaceCare Face&Neck Pro de Cecotec emite luz LED de distintos colores y también integra otras tecnologías para ampliar sus funciones: microcorrientes EMS, vibración y calor. De esta manera, puedes mejorar la firmeza de la piel, acabar con el tono apagado, calmar los brotes de acné o unificar el tono.

Incluye, además, distintos niveles de intensidad para adaptar el cepillo de fototerapia a las necesidades de cada tipo de piel. Tiene un diseño curvo que se adapta muy bien al contorno del rostro y del cuello e incluye un temporizador para asegurarte de que no usas el dispositivo más tiempo del recomendado.

El significado de cada tipo de luz para la piel

Luzroja : tratamiento rejuvenecedor. En el dispositivo de Cecotec, va de la mano con un modo con calor y estimulación EMS para mejorar la firmeza de la piel y suavizar las líneas de expresión y arruguitas.

: tratamiento rejuvenecedor. En el dispositivo de Cecotec, va de la mano con un modo con calor y estimulación EMS para mejorar la firmeza de la piel y suavizar las líneas de expresión y arruguitas. Luzverde : equilibra y da luminosidad. Se encarga de mejorar el aspecto apagado del rostro y dar sensación de tono uniforme. Lo ideal es combinarlo con vibración y microcorrientes para hacer un 'reset' a tu piel en épocas de estrés o falta de descanso.

: equilibra y da luminosidad. Se encarga de mejorar el aspecto apagado del rostro y dar sensación de tono uniforme. Lo ideal es combinarlo con vibración y microcorrientes para hacer un 'reset' a tu piel en épocas de estrés o falta de descanso. Luz azul: calmante. Es la mejor para pieles sensibles o que se irritan fácilmente, porque reduce la sensación de inflamación y equilibra el exceso de grasa. Combínala con una vibración suave.

Así de fácil puedes probar en casa un dispositivo de fototerapia facial LED que mejora el aspecto de la piel, le devuelve la luminosidad y corrige las principales imperfecciones. ¡Aprovecha los CecoDays y llévatelo por menos de 30€!

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