No es una base ni tampoco un sérum: este producto de Sephora es nuestro favorito para el verano

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¿Has guardado tu base de maquillaje en un cajón y no tienes pensado sacarla hasta que no llegue el otoño? En verano, la piel nos pide fórmulas y texturas ligeras, justo lo contrario que una base de maquillaje, el corrector o polvos compactos. Por eso, el producto que tienes que fichar para el buen tiempo es el fluido de maquillaje Reveal The Real de Sephora.

Tiene una cobertura muy ligera (suficiente para tapar pequeñas imperfecciones), deja respirar la piel y es mucho más cómoda para el día a día que una base de maquillaje. Además, esta fórmula ilumina la piel y te ayuda a conseguir el efecto buena cara que todas buscamos en verano. ¿Sabes lo mejor? Sephora la acaba de rebajar a solo 12€ (antes 18€), así que no tienes excusa para comprarla hoy mismo.

Por qué nos encanta este fluido de maquillaje de Sephora

Textura tipo sérum ultraligera que se funde con la piel sin sensación pesada.

Suaviza poros e imperfecciones gracias a su acabado luminoso y efecto difuminado.

Fórmula con un 93% de base de tratamiento que hidrata la piel durante 12 horas.

Cobertura ligera y modulable para adaptarte a distintos momentos del día.

Disponible en 20 tonos.

El producto que deja un efecto de 'piel bonita' sin sensación densa

fluido de maquillaje Reveal The Real de Sephora

El fluido de maquillaje Reveal The Real de Sephora es superfácil de aplicar y muy cómodo para todos tus planes de verano. Además, te va a gustar tanto que vas a querer llevarlo también en invierno. Lo que más nos convence es que tiene una textura muy ligera, más parecida a un sérum que a un producto de maquillaje.

Además, el fluido incluye extractos florales hidratantes para mantener la sensación de piel fresquita, flexible e hidratada durante más de 12 horas. Y con un acabado luminoso y muy natural, sin efecto máscara y 100% modulable.

¿Merece la pena o es una fórmula densa para el verano?

Sí, merece mucho la pena, precisamente porque es una fórmula muy ligera que soporta bien las altas temperaturas y no deja una sensación densa ni pesada en la piel. Reveal The Real es el mejor truco de belleza para maquillarte en verano sin sentir que la fórmula obstruye los poros.

Tiene una cobertura ligera, un acabado fresquito y una textura tipo sérum que se funde en segundos con la piel. Lógicamente, no tiene la misma cobertura que una base, pero si buscas un look natural, cómodo y tapar pequeñas imperfecciones, este fluido de maquillaje merece mucho la pena.

Por solo 12€, vas a tener en tu neceser el producto estrella del verano y al que le vas a sacar partido de noche y de día. ¡Corre a por él en Sephora!

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