Street style o plan de noche: así es la falda balloon de adidas que se va a llevar esta temporada

¿Sabes cómo crear un armario versátil? Hay varios trucos de estilistas para construir una especie de armario cápsula, con prendas en tonos neutros, fáciles de combinar entre sí y que sirvan tanto para un look casual como para uno más sofisticado si eliges bien los complementos y accesorios. Una de las prendas idóneas es la falda balloon de adidas, tanto en color rojo como en negro o blanco, si buscas más versatilidad.

La hemos fichado en color rojo para darle un toque de color a los looks de verano. Es una propuesta que juega con el volumen y con la silueta, y que destaca por sí misma sin necesidad de estridencias. Si la quieres en tu armario, la hemos fichado rebajada a menos de 25€ en adidas solo con iniciar sesión o unirte como miembro (es gratis). ¡Aprovéchalo!

Por qué nos encanta esta falda de adidas

Diseño balloon con volumen estructurado que le da movimiento y una silueta original.

Cierre con cremallera para un ajuste seguro.

Tejido 100% poliéster reciclado muy ligero y resistente.

Acabado versátil que queda bien en un look casual con zapatillas y con outfits más arreglados.

Una falda versátil con estética deportiva y volumen

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La falda balloon de adidas tiene una silueta abullonada que juega con el volumen para crear un efecto visual muy original sin dejar de ir cómoda. Además, por su forma y por su funcionalidad, es facilísimo tenerla en el armario y combinarla con looks más casuales, urbanos e incluso más arreglados con una blusa.

Uno de los aspectos más interesantes es que está fabricada con un tejido técnico reciclado, lo que la hace mucho más ligera y resistente. Además, esta tela acompaña el movimiento en cualquier plan. Y como tiene cierre con cremallera, es más práctica todavía.

Reseñas de la falda Balloon de adidas

"Una falda con mucha actitud. No me animaba y puesta queda muy divertida".

"El diseño es precioso. Es corta, pero por el tipo de diseño te cubre muy bien. Vale la pena la compra".

"Es una falda preciosa, corta obviamente, pero muy cómoda y coqueta. Para estilo sport o casual, según la blusa y el calzado. ¡La quiero en más colores!".

¿La quieres para este verano? Acaba de bajar de precio a menos de 25€ en adidas, y te adelantamos que es la compra más original que puedes hacer para esta temporada. Elige tu color favorito ¡y a lucirla!

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