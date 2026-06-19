La cosmética coreana llega al cuidado capilar: este es el champú más nutritivo con aceites vegetales y proteínas de leche

El verano no se lleva del todo bien con una melena bonita y cuidada… ¿o sí? Es cierto que el sol, el cloro, la sal del mar e incluso el aire acondicionado debilitan la fibra capilar más de la cuenta, lo que se traduce en puntas secas, falta de brillo y esa sensación de pelo apagado que cuesta tanto recuperar.

A menos que empieces a utilizar ahora el champú nutritivo Milk Protein Intensive Shampoo de odiD, una fórmula de cosmética coreana que trabaja para cuidar la salud del cuero cabelludo y la fibra capilar a largo plazo. Si te animas a probarlo, está rebajado en MiiN Cosmetics y con el cupónELESPANOL10, consigues un 10% de descuento extra sobre el precio final de tu compra. ¡Dale una oportunidad!

Por qué utilizar este champú de cosmética coreana

Fórmula con proteínas de leche, colágeno y soja para reforza la fibra capilar desde el interior.

Incluye un complejo de aceites vegetales: jojoba, coco, oliva y aguacate.

Acción exfoliante suave con BHA que se encarga de limpiar el cuero cabelludo y reduce el exceso de sebo.

La niacinamida y la cúrcuma equilibran, calman y protegen el cuero cabelludo frente a agresiones externas.

Así es el champú nutritivo de cosmética coreana que cuida el cabello de raíz a puntas

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El champú nutritivo Milk Protein Intensive Shampoo de odiD limpia en profundidad, pero se diferencia de otros champús del mercado por ser un tratamiento que hidrata en profundidad tu melena de manera progresiva. Lo hace gracias a su combinación de proteínas de leche y aceites vegetales, que refuerzan la estructura capilar. Lo puedes utilizar para prevenir daños o si ya notas la melena seca dañada por culpa de agresiones externas.

También contiene ácido salicílico para eliminar impurezas y activos como la niacinamida o los extractos vegetales. La conclusión, y lo que confirma que es cosmética coreana, es que, además de limpiar, cuida la base del cabello para que crezca fuerte y sano.

Cómo introducir este champú en tu rutina

Este champú de cosmética coreana debe ser el segundo paso de tu rutina de limpieza, después del prelavado. Con el cabello mojado, aplica una pequeña cantidad y masajea el cuero cabelludo hasta hacer espuma. No hace falta que insistas en las puntas, pues es suficiente con la espuma que cae. Deja unos minutos que actúe y aclara con abundante agua.

Después, continúa con el resto de la rutina (acondicionador y producto sin aclarado). Lo más importante es que seas constante con el uso y que veas cómo responde tu melena al champú.

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