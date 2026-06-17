Así es la máquina de granizados y helados Cecotec que hemos probado todo el mes de junio… ¡y se queda el resto del verano!

Llevaba tiempo queriendo probar una heladera en casa para hacer recetas con frutas, verduras y reducir el azúcar que traen los helados que se compran en el súper. Y después de mucho investigar, decidí darle una oportunidad a la Twist&Ice Cream B de Cecotec, una máquina de granizados y helados que convierte casi cualquier ingrediente en un smoothie fresquito, un granizado o un helado.

A priori, lo que más me gustó es que no necesito congelar antes ningún recipiente durante 24 horas, así que me permite improvisar con niños en casa y preparar helados siempre que quiera. También es cómoda para alergias e intolerancias, así que le he sacado mucho partido durante lo que llevamos del mes de junio. ¡Y te cuento si me la volvería a comprar o no!

Razones por las que te recomendamos la Twist&Ice Cream B de Cecotec

La capacidad de 1,5 litros es estupenda para preparar varias raciones a la vez.

9 modos automáticos para 'jugar': helados cremosos, granizados, smoothies…

Sistema de refrigeración integrado para no tener que congelar el bol 24 horas antes.

Control táctil muy sencillo e intuitivo, ¡ideal para usar con niños!

La máquina que prepara helados y granizados en casa

Twist&Ice Cream B de Cecotec

La Twist&Ice Cream B de Cecotec no funciona como las heladeras tradicionales y otras que había fichado por internet, porque no hay que congelar antes ningún recipiente. Va integrado en el sistema, así que puedo preparar helados y granizados con ingredientes a temperatura ambiente. Es cierto que al principio se necesita paciencia hasta conseguir la textura perfecta, pero todo es cuestión de práctica.

Los nueve modos de uso son una ventaja importante para tener versatilidad, aunque algunos se parecen mucho entre sí y, como todo en la vida, al final tenemos nuestros ajustes favoritos y no utilizamos todas las funciones. En general, es un plan divertido para hacer con niños en casa y no recurrir a helados ya preparados con chocolate y azúcares.

Así puedes equiparte para el verano con Cecotec

Si te animas a darle la bienvenida al verano con esta heladera de Cecotec, tienen activas otras promociones que puedes aprovechar durante este mes de junio. Para empezar, los CecoDays, con ofertas y precios bajísimos en muchos productos y categorías de su catálogo hasta el 30 de junio.

También la campaña del Mundial, que te acerca a los básicos que necesitas en casa para convertirte en el mejor anfitrión y disfrutar del torneo en casa con amigos, pareja o familia. Y se suman las ofertas especiales de verano, con las que puedes equiparte con todo lo necesario para disfrutar de esta época del año a lo grande.

¿Volvería a comprar esta máquina de granizados y helados de Cecotec? Rotundamente, sí, porque le saco mucho partido en casa. Además, creo que es una forma supersencilla de probar nuevos ingredientes y de disfrutar de los helados de un modo más saludable.

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