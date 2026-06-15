El smartwatch que vuelve locos a los más futboleros: 21 días de autonomía y una edición especial con guiño al Mundial

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El verano es la época del año en la que nos olvidamos un poco de la rutina, vivimos más tranquilos y nos dejamos llevar. Pero si no quieres descuidar el deporte ni tu salud, un smartwatch te puede ayudar a mantenerlo todo bajo control, aunque tu rutina sea un desastre durante los tres meses de verano.

Justo por eso, la HUAWEI Store acaba de lanzar sus rebajas de verano Summer Wave con descuentos de hasta el 50% en cientos de dispositivos de su catálogo y un 10% extra con el cupónA10REBAJAS6. Y no hemos podido evitar fichar la edición especial del nuevo HUAWEI WATCH GT 6, que ahora viene con una correa Summer Rush con los colores de España y que hace un guiño al Mundial. Es una de las mejores compras que puedes hacer este verano, ¡por menos de 200€!

Puntos fuertes de la edición Summer Rush del HUAWEI WATCH GT 6

Autonomía de hasta 21 días con un uso normal.

Pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas con brillo de hasta 3.000 nits que se ve muy bien a pleno sol.

Sistema avanzado de ciclismo con métricas de potencia virtual, cadencia y datos en tiempo real.

Posicionamiento GPS mejorado con una mejora del 20% en la precisión.

Monitorización avanzada de salud: seguimiento de sueño, estrés, oxígeno en sangre y bienestar emocional.

El smartwatch que te acompaña este verano

HUAWEI WATCH GT 6

El HUAWEI WATCH GT 6 es uno de los últimos lanzamientos de HUAWEI y, aunque ya lleva unos meses en el mercado, ahora se renueva con esta edición especial tan acertada. Es un smartwatch que te sigue el ritmo con una batería de hasta 21 días de autonomía, una pantalla grande y un diseño que, si lo combinas con una correa elegante, conseguirás que se parezca más a un reloj de toda la vida que a un dispositivo inteligente.

Tiene más de 100 modos de deporte, con funciones especiales de ciclismo, un sistema de posicionamiento GPS con una nueva arquitectura de antena y las funciones de salud más avanzadas para controlar siempre tu bienestar físico y mental.

Llegan las rebajas de verano a la HUAWEI Store

Las rebajas de verano Summer Wave llegaron el pasado 12 de junio a la HUAWEI Store y continuarán hasta el próximo 30 de junio. Han lanzado descuentos de hasta el 50% para celebrar que el verano ya está aquí, a lo que tenemos que sumar un 10% extra con el cupón A10REBAJAS6, válido en toda la tienda.

Además, algunos productos concretos, como la gama HUAWEI WATCH GT 5, tienen cupones descuento concretos para ahorrar aún más en tus compras. Si tienes que renovar tecnología, aprovecha para consultar el catálogo de la HUAWEI Store, porque hay muchísimos chollos durante todo el mes.

No olvides aplicar el código A10REBAJAS6 para ahorrar más en la compra de este HUAWEI WATCH GT 6. Además, te lo llevas con la correa EasyFit 3 en rojo, un Watch Face especial gratis y el servicio MultPass durante 3 meses gratis (valorado en hasta 189€). ¡Date prisa!

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