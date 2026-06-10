Llega el smartwatch de HUAWEI más competitivo hasta la fecha: un gama alta al precio más bajo posible solo en la Store

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El mercado de los smartwatches suma una novedad casi cada mes. Los hay más orientados al ámbito deportivo, para personas que llevan una vida activa o quieren mantener bajo control las métricas de salud. Y aunque no todos necesitamos las mismas prestaciones, vas a alucinar con la última novedad de HUAWEI: es el smartwatch HUAWEI WATCH FIT 5 Pro.

Llama la atención por fuera (está disponible en varios colores), en el ámbito deportivo, de salud y en lo que puede hacer para mejorar tu vida y tu rendimiento. Y con cifras de autonomía que ni siquiera tienen los modelos de gamas más altas. Además, ahora lo puedes conseguir más barato con el cupónAES50FITPRO solo en la HUAWEI Store.

Novedades del HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

Pantalla AMOLED de 1,92 pulgadas con hasta 3.000 nits de brillo.

Cristal de zafiro y bisel de grado aeroespacial premium que resiste bien al uso diario.

Autonomía de hasta 10 días de uso + sistema de carga rápida que recupera el 100% de la batería en solo 60 minutos.

Incluye más de 100 modos deportivos con funciones avanzadas.

Un smartwatch que rinde fuera y dentro del ámbito deportivo

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

El smartwatch HUAWEI WATCH FIT 5 Pro va más allá de lo que se supone que debe ser un reloj deportivo. Tiene un diseño a la altura, está fabricado con materiales premium muy resistentes e incluye funciones de seguimiento avanzadas en un formato que puedes llevar tanto al gimnasio como a una cena más formal. ¿Cuántos relojes encajan en esta definición?

Muy pocos. Además, la pantalla es muy luminosa, tiene una tasa de refresco adaptativa y te sigue el ritmo, sea cual sea tu rutina, gracias al uso de materiales como el zafiro o el titanio. Y con una autonomía casi infinita.

Ofertas disponibles en la HUAWEI Store

La única manera de conseguir el nuevo smartwatch de HUAWEI rebajado es comprándolo en su tienda online, porque tienen una oferta exclusiva de lanzamiento.

50€ de ahorro en el carrito con el códigoAES50FITPRO .

. Correa de regalo.

Báscula HUAWEI Scale 3 de regalo.

HUAWEI MultiPass incluido (valorado en hasta 179€).

No olvides aplicar el cupón AES50FITPRO en el carrito de la HUAWEI Store si quieres ser uno de los primeros en tener el último smartwatch de HUAWEI al precio más bajo posible ¡y con regalos!

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