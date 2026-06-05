Nadie diría que es un smartwatch: así es el nuevo reloj inteligente que podrás llevar para entrenar y hasta con traje

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¿Eres de las personas que aprovecharían las funciones de un smartwatch, pero no te sientes cómodo llevando una pantalla en la muñeca? ¿O crees que su diseño solo es práctico para entrenar? La ventaja de tener tantas opciones para elegir en el mercado es que es fácil acertar con el diseño que más te convenza.

Así que si eres clásico, pero no quieres renunciar a las funciones inteligentes y avanzadas de un smartwatch, tienes que fichar el nuevo HUAWEI WATCH GT 6 Pro en el acabado en titanio. A simple vista, no dirías que es un reloj inteligente, hasta que pruebes todo lo que puede ofrecerte. ¡Y ahora con descuento y ofertas exclusivas en la HUAWEI Store!

Novedades más interesantes del nuevo smartwatch de HUAWEI

Batería de hasta 21 días con un uso ligero.

Pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas con hasta 3.000 nits de brillo.

Fabricado con materiales premium, como titanio de grado aeroespacial y cristal de zafiro resistente.

Más de 100 modos deportivos con métricas avanzadas en ciclismo, running o golf.

Un reloj clásico con tecnología deportiva de alto rendimiento

HUAWEI WATCH GT 6 Pro

El HUAWEI WATCH GT 6 Pro une lo mejor de dos mundos que normalmente han estado enfrentados: la estética clásica y elegante de un reloj convencional con las prestaciones de un wearable deportivo avanzado. No tendrás la sensación de llevar una pantalla en la muñeca, porque tiene una esfera redonda muy bien integrada en un marco para no desentonar.

En su interior, tiene una batería de hasta 21 días con un uso ligero o alrededor de 12 días con un uso normal, muy por encima de la media del mercado. Y con las métricas de deporte y de salud más avanzadas que le pedirías a un reloj de este rango de precio: análisis de ECG, seguimiento del sueño, estrés, nivel de oxígeno en sangre, entrenamiento profesional…

Cómo conseguir el HUAWEI WATCH GT 6 Pro barato

Comprándolo en la HUAWEI Store. Es el único truco, porque este smartwatch ha salido hace muy poco al mercado y las tiendas online todavía no pueden rebajarlo. Sin embargo, HUAWEI mantiene una oferta de lanzamiento para llevártelo más barato.

Para empezar, el HUAWEI WATCH GT 6 Pro en color titanio tiene un descuento directo de 50€ en la Store, a lo que puedes sumar 30€ de descuento extra con el cupónAES30FCLIPS2. Además, solo por tu compra te llevas de regalo unos auriculares FreeBuds SE4 y el servicio premium MultiPass (valorado en hasta 179€) gratis.

Ahora que llega la época de vestir manga corta y de lucir tu smartwatch, aprovecha la oferta de lanzamiento para ser de los primeros en tener el nuevo HUAWEI WATCH GT 6 Pro más barato que en ningún otro sitio.

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