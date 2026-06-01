Hasta 10 días sin cargarlo: este nuevo smartwatch llega para competir con el Apple Watch en todos los sentidos

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El verano no se parece en nada a ninguna otra época del año. Y no solo por el buen tiempo, sino por cómo nos sentimos, lo que nos pide el cuerpo, los planes que hacemos… Si quieres que la tecnología te acompañe y sea capaz de seguirte el ritmo, tienes que conocer el nuevo smartwatch HUAWEI WATCH FIT 5.

Es el último lanzamiento de HUAWEI, disponible en colores exclusivos en la HUAWEI Store y con 40€ de descuento con el cupónAES40FIT. Además, con un punto fuerte: hasta 10 días de autonomía, muy por encima de sus rivales directos dentro de la gama premium.

Puntos fuertes del HUAWEI WATCH FIT 5

Autonomía de hasta 10 días, por encima de la media del mercado.

Diseño ligero que solo pesa 27 gramos y se adapta a la muñeca.

Pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas con brillo máximo de 2.500 nits.

Más de 100 modos de entrenamiento con seguimiento avanzado para deporte, salud y actividad diaria.

Un smartwatch que (por fin) te sigue el ritmo

HUAWEI WATCH FIT 5

El HUAWEI WATCH FIT 5 es un smartwatch que encaja muy bien en tu rutina con un diseño cómodo, ligero y una pantalla cuadrada muy elegante. Pero lo que más nos gusta es que aguanta hasta 10 días sin tener que cargarlo, suficiente para viajes, vacaciones o para el uso diario. Además, tiene un diseño muy fino que no pesa y tampoco da calor ni molesta al dormir.

En el ámbito deportivo, tiene más de 100 modos de deporte, opciones de entrenamientos guiados y métricas avanzadas (ritmo, frecuencia cardíaca, rendimiento en carrera). También es interesante el apartado de salud, con seguimiento del sueño, del oxígeno o de la frecuencia cardíaca las 24 horas del día.

Todos los beneficios de comprar el WATCH FIT 5 en la HUAWEI Store

Comprar en la HUAWEI Store siempre tiene beneficios frente a hacerlo en otras tiendas o plataformas online. En este caso, puedes conseguir este smartwatch rebajado 40€ en el carrito con el código AES40FIT, solo si lo compras antes del 21 de junio.

Y eso no es todo. También te llevas la protección de pantalla contra daños accidentales durante 12 meses con HUAWEI Care totalmente gratis. Y por solo 9€ más, una correa extra en el color que elijas (valorada en 39€). Además, en la Store encontrarás modelos y colores exclusivos de este smartwatch que no están disponibles en ningún otro sitio.

No vas a encontrar el nuevo HUAWEI WATCH FIT 5 más barato en ningún otro sitio ni con tantas ventajas, así que aprovecha el cupón descuento de la HUAWEI Store y el resto de beneficios exclusivos. ¡Una inversión de 10 para el verano!

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