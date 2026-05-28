No necesitas una cámara de fotos: HUAWEI tiene el móvil más avanzado si te gusta llenar la galería de recuerdos

¿Qué tener en cuenta para renovar tu smartphone? El truco para acertar no está solo en fijarte en el almacenamiento o en la batería, pues también es importante cómo hace las fotos, cuánto tarda en cargar o si incluye funciones inteligentes que mejoren de alguna manera tu día a día. Y entre la amplia oferta que hay en el mercado, el HUAWEI nova 14 Pro es uno de los que debes tener en el radar.

Con este móvil, HUAWEI ha sabido marcar distancias frente a la gama alta con una apuesta muy evidente en distintas direcciones: fotografía de retrato, inteligencia artificial aplicada al uso diario y un diseño que entra por los ojos desde el primer momento. Si lo quieres, ahora está rebajado 100€ en la HUAWEI Store y puedes conseguirlo con un 8% de descuento extra si te suscribes a la newsletter de HUAWEI.

Características top del HUAWEI nova 14 Pro

Cámara frontal dual de 50 MP con zoom de hasta 5 aumentos para selfies.

Carga rápida HUAWEI SuperCharge Turbo de 1000 W que proporciona hasta 5,3 horas de vídeo con solo 5 minutos de carga.

Pantalla LTPO de 6,78 pulgadas con refresco adaptativo de 1 a 120 HZ para una navegación muy fluida.

Cámara Ultra Chrome con 1,5 millones de canales espectrales que mejora la fidelidad de colores en fotos y vídeos.

Batería de 5.100 mAh en un cuerpo muy fino de menos de 8 mm.

Un smartphone HUAWEI con una cámara brutal

HUAWEI nova 14 Pro

El HUAWEI nova 14 Pro es un smartphone que destaca en distintos ámbitos: potencia, diseño, autonomía y cámara. Si nos tuviéramos que quedar solo con una cosa, sin duda sería con la cámara. Es un móvil muy potente en retratos, porque la marca ha trabajado para que la IA sea una ayuda real para el usuario y para conseguir fotos naturales en todo tipo de situaciones.

La cámara principal tiene 50 MP y la cámara selfie incluye un sistema dual con zoom óptico y enfoque automático. Y si miramos más allá, es un móvil con una pantalla de cuatro curvas con resolución de 2776 x 1224 píxeles, brillo de hasta 1.200 nits y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Incluye, además, funciones inteligentes muy útiles (control por gestos, capturas sin tocar el móvil, cancelación de ruido por IA…).

¿Para quién es perfecto este smartphone?

¿No sabes si el HUAWEI nova 14 Pro es para ti? Es un móvil que enmarcamos en la gama media-alta en cuanto a precio, aunque hay prestaciones que perfectamente podrían corresponder a un smartphone premium. Es para ti si:

Haces muchas fotos para redes sociales, grabas contenido y no quieres tener que editar demasiado.

Pasas muchas horas fuera de casa y necesitas un móvil con buena batería y carga rápida.

Quieres huir de las marcas clásicas, como Apple o Samsung, sin renunciar a un acabado premium.

Lo tuyo son las funciones de IA, los controles por gestos, las mejoras automáticas en fotografía o los sistemas inteligentes de privacidad.

Este smartphone HUAWEI ha dado un salto importante en herramientas, IA y funciones inteligentes que de verdad son cómodas para el día a día. ¡Consíguelo por menos de 600€!

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