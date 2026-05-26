¿Buscas una tablet para trabajar fuera de casa? Esta de HUAWEI con pantalla PaperMatte tiene que estar en tu radar

¿Necesitas una tablet en tu rutina? Aunque ya tengas un móvil y un portátil, estos dispositivos están a medio camino y son más útiles de lo que crees. Y basta con tenerla en tu vida unos días para darte cuenta. Eso sí, no todas responden de la misma manera, y por eso hemos fichado la HUAWEI MatePad 11.5 S de la que todo el mundo está hablando últimamente.

¿Merece la pena su precio? ¿Sirve para trabajar, estudiar o tareas creativas? La respuesta es un sí rotundo a todo, sobre todo gracias a la pantalla PaperMatte que reduce los reflejos y hace que escribir, leer o dibujar sea mucho más natural. Ahora la tienes con 100€ de descuento directo en la HUAWEI Store y la puedes conseguir con un 8% extra si te suscribes a la newsletter de HUAWEI.

Características top de esta tablet HUAWEI

Pantalla PaperMatte con una reducción de hasta el 99% de las interferencias de luz.

Frecuencia de actualización de hasta 144 Hz para que escribir, navegar o dibujar sea mejor.

Resolución de 2,8K con gama de color P3 para imágenes más nítidas y colores vivos.

Batería de 8.800 mAh con carga rápida de 40 W.

Solo pesa 515 gramos y tiene 6,1 mm de grosor.

Una tablet para estudiar, trabajar y crear sin cansar la vista

HUAWEI MatePad 11.5 S

Lo que más nos gusta de la HUAWEI MatePad 11.5 S es que soluciona uno de los principales problemas que sufre la gente que pasa mucho tiempo frente a pantallas: tienen fatiga visual. En este caso, la tecnología PaperMatte reduce una barbaridad los reflejos y da una sensación de lectura muy parecida a la del papel, así que lo agradecerás al leer documentos, tomar apuntes o dibujar.

También cuenta con certificación de baja emisión de luz azul y ausencia de parpadeo, así que es comodísima para el uso diario. Y si la utilizas junto al teclado extraíble y al M-Pencil Pro, la tablet HUAWEI es todavía más cómoda para tomar notas a mano, organizar tus ideas, hacer deberes o cualquier otra tarea creativa.

Preguntas frecuentes

¿La HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 sirve para estudiar o trabajar?

Sí. Su principal punto a favor es precisamente que es muy buena para productividad, tomar apuntes, multitarea y trabajo en cualquier parte. Además, es compatible con teclado y lápiz óptico.

¿Qué tiene de especial la pantalla PaperMatte?

Reduce reflejos y la sensación es más parecida a la del papel a la hora de escribir o leer. Es mucho más cómoda que una pantalla normal si pasas muchas horas frente a la tablet.

¿Se puede usar para dibujar?

Sí, con el M-Pencil Pro y con aplicaciones como GoPaint. Es una buena tablet para ilustración, bocetos y diseño creativo.

¿Es una tablet compatible con multitarea?

Así es. Puedes trabajar con ventanas flotantes, dividir pantalla y mover contenido entre apps de forma rápida.

Si estás buscando una tablet que merezca la pena y que sea multifunción (por si cambian tus necesidades en el futuro), la HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 cumple con creces. ¡Estrénala ahora!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.