¿Internet lento en casa? HUAWEI tiene la solución con su sistema Wi-Fi Mesh

¿Tienes problemas de conexión a internet dentro de casa? Es más habitual de lo que parece, sobre todo si tienes un router convencional. Estos aparatos lanzan la señal desde un único punto; en cambio, el Wi-Fi mesh (la mejor alternativa) reparte la conexión por toda la casa utilizando varios dispositivos conectados entre sí.

Por eso, tiene mucho sentido en viviendas grandes, casas con varias plantas o si tienes el router en un extremo del hogar. Lo que soluciona el problema es el HUAWEI Wi-Fi iMesh X3 Pro, que no es un simple repetidor, sino un sistema que combina un router principal con extensores para crear una red más estable y rápida en toda la casa. ¡Y ahora rebajado a menos de 200€ en la HUAWEI Store!

Lo mejor del sistema WiFi Mesh de HUAWEI

La velocidad WiFi 7 de hasta 3,6 Gbps mejora descargas, streaming y juegos online incluso con varios dispositivos conectados.

Te puedes mover de una habitación a otra, sin perder conexión ni cambiar de red gracias al sistema mesh.

La tecnología Game Turbo reduce hasta un 37% la latencia en juegos compatibles.

Tiene un diseño con ventilación tipo 'aleta de tiburón' que mantiene el rendimiento estable.

Una conexión más estable y rápida en toda la casa

HUAWEI Wi-Fi iMesh X3 Pro

Lo interesante de sistemas como el HUAWEI Wi-Fi iMesh X3 Pro es que resuelve uno de los problemas de conexión más habituales en casa: la pérdida de cobertura si te alejas del router principal. Ya no tendrás una señal fuerte en una habitación y muy pobre en el extremo opuesto de la casa, pues el sistema mesh de HUAWEI crea una red homogénea en todo el hogar.

Este sistema utiliza Wi-Fi 7 de doble banda y alcanza velocidades de hasta 3.570 Mbps, lo que viene muy bien si hay muchos dispositivos conectados a la vez. También tiene mucho sentido si utilizas mucho el streaming o el gaming en casa, y todo bajo un único nombre de red Wi-Fi para que no tengas que hacer ningún ajuste manual.

Cómo instalar el HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro en casa

Es superfácil, aunque no seas un experto en redes. Solo tienes que conectar el router principal con el módem u ONT del operador mediante cable Ethernet. Una vez encendido, empieza a configurar el nuevo sistema desde la app HUAWEI AI Life.

Coloca después el extensor en otra zona de la vivienda donde llegue buena señal del router principal. El sistema detectará automáticamente los dispositivos y creará una única red Wi-Fi mesh para toda la casa. Por supuesto, desde la app podrás personalizar el nombre de la red, gestionar la seguridad o activar controles parentales.

¡Así de sencillo! Si quieres mejorar la conexión a internet en casa, este sistema Wi-Fi mesh de HUAWEI es una solución estupenda, cómoda y que no te va a costar más de 200€ en la Store de HUAWEI.

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