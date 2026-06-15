¿Se te resiste el eyeliner? Sephora tiene el rotulador perfecto ¡y aguanta hasta 12 horas!

¿Cuántas veces le has hecho una captura de pantalla a un eyeliner con la intención de replicarlo en casa? Y el resultado no se parece en absoluto a lo que tenías en mente. Un rabillo que no queda lo suficientemente bien, líneas más gruesas de la cuenta, resultados diferentes en ambos ojos…

Aunque no lo creas, no eres tú, sino tu eyeliner. El producto que utilices influye más que la experiencia que tengas, y la prueba es que con el rotulador eyeliner 12H Intense Ink Felt Liner Classic Line de Sephora vas a conseguir resultados brutales aunque hacerte el eyeliner nunca haya sido tu punto fuerte. Lo hemos fichado en el tono Vivid Pink y está disponible en 6 colores más, ¡rebajado a solo 11€ en Sephora!

Ventajas del eyeliner 12H de Sephora

Aguanta perfectamente durante 12 horas.

Fórmula resistente al agua.

Punta flexible de alta precisión para hacer trazos finos.

Acabado ultramate que define la mirada.

El 97% de las personas que lo han probado aseguran que es fácil de utilizar, aunque no dominen el eyeliner.

El truco para conseguir el mejor eyeliner sin ser experta

Rotulador eyeliner 12H Intense Ink Felt Liner Classic Line de Sephora

Uno de los principales problemas cuando intentamos hacernos un eyeliner es que no dominamos por completo la herramienta. Y la ventaja del rotulador eyeliner 12H Intense Ink Felt Liner Classic Line de Sephora es que la punta acompaña al movimiento de la mano para corregir la presión que ejerces sobre el párpado.

Así que el resultado es que te sentirás mucho más cómoda, ya sea para hacerte un eyeliner finito o algo más grueso. Además, es un eyeliner que pigmenta muchísimo, con un color uniforme en solo una pasada. Y se mantiene en su sitio durante 12 horas, por lo que es perfecto para todos tus planes de verano.

Reseñas del 12H Intense Ink Felt Liner Classic Line

"Delineador perfecto, ¡dura muchísimo! Lo he vuelto a comprar y no necesito más. Se mantiene intacto y no se corre".

"Este eyeliner es genial. Dura muchísimo y me gusta que el color sea tan intenso".

"He probado todas las marcas de delineadores de ojos que existen y esta ha sido la mejor para mí. ¡Lo mejor es que es barata!".

Aprovecha ahora que este rotulador eyeliner top ventas y con tantas buenas valoraciones en Sephora está rebajado a menos de 11€. ¡Solo por tiempo limitado!

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