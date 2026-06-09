24 horas sin retoques: este corrector con un 81% de sérum es la fórmula que va a arrasar este verano

Noticias relacionadas El producto que aplicas en menos de 30 segundos y que mejor le va a sentar a tu piel este verano

La piel tiene sus propias necesidades en verano: nos pide fórmulas ligeras, que cambiemos la base de maquillaje por una BB Cream o un protector solar con color y que reduzcamos el número de capas, tanto de cuidado facial como de make-up. Y por eso nos gustan tanto las fórmulas multiusos, como el sérum corrector, que cubre imperfecciones, ojeras y además tiene propiedades para la piel.

Se aplica igual que un corrector tradicional, pero tiene una textura más fluida para que se integre mejor con la piel sin dejar una sensación pesada ni marcar líneas de expresión. Si es lo que buscas para tu piel este verano, hemos fichado en Sephora el sérum corrector Teint Idole Ultra War Care & Flow de Lancôme, rebajado a solo 30€. ¡Está arrasando!

Por qué te recomendamos este producto de Lancôme

Fórmula con un 81% de sérum que combina maquillaje y cuidado de la piel.

Cobertura media modulable para conseguir un acabado natural o corregir de manera visible las imperfecciones.

Hasta 24 horas de duración e hidratación.

Resistente al agua y a la humedad.

Textura muy ligera que se funde con la piel sin hacer pliegues.

Sérum corrector Teint Idole Ultra War Care & Flow de Lancôme

Teint Idole Ultra War Care & Flow de Lancôme

El sérum corrector Teint Idole Ultra War Care & Flow de Lancôme es una muy buena fórmula multifunción, porque cubre dos necesidades de la piel sin invertir en dos productos ni aplicar dos capas. Aporta luz al rostro, difumina ojeras, manchas, marquitas de acné, granitos o cualquier otra imperfección, sin renunciar a un acabado natural.

Lo que más nos gusta es que mantiene esa sensación de frescor e hidratación durante horas, aunque pases todo el día fuera de casa, lo que no suele ocurrir con los correctores tradicionales. Además, en cuanto lo apliques, notarás cómo mejora el tono de la piel y conseguirás un efecto buena cara.

Cómo aplicarlo e introducirlo en tu rutina

En realidad, aplicar este sérum corrector de Lancôme en tu rutina no tiene mucho misterio, pero te vamos a dar algunos trucos para que quede de 10:

Aplícalo directamente sobre la ojera, en imperfecciones o en zonas en las que quieras aportar un toque de luz.

Distribuye bien el producto con el aplicador y con pequeños toques para integrarlo mejor en la piel.

Lo puedes usar como paso previo al resto del maquillaje o como un único producto si buscas un make-up más ligero.

Si buscas una fórmula 'todo en uno' para tus looks de verano, este sérum corrector de Lancôme es estupendo. ¡Y está rebajado a solo 30€ en Sephora!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.