El producto que aplicas en menos de 30 segundos y que mejor le va a sentar a tu piel este verano

Noticias relacionadas No es una base ni tampoco un sérum: este producto de Sephora es nuestro favorito para el verano

No podrás negar que el verano le sienta especialmente bien a nuestra piel y que nos deja un tono bronceado que ya nos gustaría mantener el resto del año. Pero también es cierto que la exposición al sol, los cambios de temperatura, el agua del mar, el cloro de la piscina o el aire acondicionado hacen que la dermis pierda hidratación y que se vea más apagada de lo normal. Así que lo mejor que puedes hacer es reforzar la hidratación en esta época del año.

Y ojo, no necesitas una rutina de skincare con muchísimos productos. Menos siempre es más, sobre todo en verano, así que el truco está en saber elegir bien las fórmulas que utilizas, como el sérum hidratante de Sephora que acabamos de fichar rebajado un 22% justo a las puertas del verano. ¡Te va a alucinar!

Beneficios de utilizar este sérum hidratante

Hidratación intensa durante 24 horas.

Fórmula con un 2% de ácido hialurónico y ácido poliglutámico para retener el agua en la piel (hidrata hasta un 48% más).

Reduce las líneas visibles asociadas a la deshidratación.

Textura ligera, fresquita y de rápida absorción, perfecta para el verano.

Consigue una piel más sana y con efecto volumen

Sérum hidratante de Sephora

Tan importante es hidratar la piel por fuera como por dentro. A veces, pensamos que porque no haya signos visibles de piel seca en el exterior, todo está bien por dentro, pero no es así. De hecho, vas a notar una barbaridad del cambio cuando pruebes el sérum hidratante de Sephora. Una piel hidratada refleja mejor la luz, tiene un aspecto más uniforme y hace que te sientas mucho más cómoda.

Esta fórmula de Sephora contiene ácidohialurónico —atrae y retiene el agua— y ácidopoliglutámico —ayuda a mantener la hidratación en la superficie de la piel durante más tiempo. Una combinación con la que conseguirás una piel más flexible y jugosa desde las primeras aplicaciones. Además, este sérum hidratante está formulado con un 97% de ingredientes de origen natural, así que se adapta muy bien a todo tipo de pieles.

Cómo introducir este sérum hidratante de Sephora en tu rutina

¡Es superfácil de incluir en tu rutina de skincare! Después de lavar la cara con tu limpiador habitual, aplica unas gotitas de este sérum hidratante de Sephora tanto por la mañana como por la noche. Tiene una textura muy ligera que se absorbe en segundos y no deja una sensación pesada.

Tanto en la rutina de mañana como en la de noche, aplica justo después tu crema hidratante favorita para reforzar la hidratación. Y no te olvides del protector solar por la mañana.

¿Te animas a probarlo? Acaba de bajar de precio en Sephora a menos de 20€ y te aseguramos que apunta a convertirse en tu nuevo imprescindible en esta época del año. ¡Y lo querrás usar siempre!

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