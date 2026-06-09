Europa gana fuerza entre los viajeros españoles: estos son los destinos de moda para 2026

Grecia, Albania, Riga o Cracovia se cuelan entre los destinos favoritos de los españoles, a los que puedes viajar con un seguro de viaje desde 1,48€ al día.

Europa es un destino en auge en todo el mundo, y sigue siendo el favorito de los turistas españoles, hasta el punto de que los viajes dentro del continente ya han recuperado y superado con creces los niveles prepandemia. De hecho, Europa del Este y algunos rincones menos turísticos del Mediterráneo son los favoritos para este 2026.

Grecia, Albania, Roma, Portugal, Budapest o Mónaco se cuelan en la lista de los destinos con mayor demanda para este 2026. La cuestión es que viajar dentro del continente reduce la percepción del riesgo y lleva a muchos viajeros a confiar solo en la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), que en ningún caso sustituye a un buen seguro de viaje a Europa. AXA tiene pólizas desde 1,48€ al día, y ahora puedes ahorrarte un 15% en tu próximo viaje con el cupónELESPANOL15.

Grecia, Albania o Cracovia: los destinos europeos de moda para 2026

AXA destinos Europa

A los destinos clásicos, que reciben millones de visitantes al año, se están sumando otros países que cada vez atraen más turistas. Por ejemplo, Grecia es uno de los destinos favoritos del Mediterráneo, sobre todo sus islas. Y Portugal es perfecto para una escapada desde España, sobre todo Lisboa, Oporto y la zona del Algarve. Igual que Italia (sobre todo Roma), que jamás pasará de moda.

No obstante, Albania es un destino emergente al que muchos españoles han empezado a viajar en los últimos años, porque tiene una costa menos saturada. En Europa central y del este, ciudades como Cracovia y Gdansk han crecido mucho, igual que Budapest, Bucarest y Riga. Así que, aunque los españoles nos quedemos en Europa este año, están cambiando las prioridades dentro del continente.

La Tarjeta Sanitaria Europea no sustituye a un seguro de viaje

AXA destinos Europa

El Ministerio de Exteriores recomienda viajar siempre por Europa con la Tarjeta Sanitaria Europea, pues permite acceder a la sanidad pública del país con las mismas condiciones que sus residentes durante una estancia temporal. Sin embargo, la recomendación es combinar la TSE con un seguro de viaje, porque la tarjeta no cubre todos los imprevistos que pueden surgir en un viaje por Europa.

Estas son las principales limitaciones de la Tarjeta Sanitaria Europea:

No cubre la asistencia en sanidad privada, muy habitual en zonas turísticas, zonas de esquí o islas.

No incluye repatriación sanitaria, uno de los gastos más altos en caso de accidente o enfermedad grave.

No cubre la pérdida de equipaje, robos ni daños.

No contempla cancelación ni interrupción de viaje.

Tendrás que asumir copagos según el país.

Es decir, que puedes acceder a la sanidad pública del país de destino, siempre que te encuentres dentro de la Unión Europea, pero no todos los sistemas sanitarios son como el español. Si la sanidad tiene copago o acudes a una clínica privada, tendrás que asumir el gasto de tu bolsillo.

Y por eso el seguro de viaje AXA, ahora con un 15% de descuento con el cupónELESPANOL15, tiene cobertura de gastos médicos de hasta 1.500.000€, además de protección del equipaje por robo o pérdida hasta 1.500€, prolongación de estancia por prescripción médica hasta 10 días, gastos odontológicos urgentes, responsabilidad civil o repatriación, entre otras coberturas.

Cómo funciona la sanidad en Europa según el país

AXA destinos Europa

Cada país tiene un modelo sanitario diferente. Por ejemplo, en España tenemos una sanidad gratuita, universal y de muy buena calidad, pero no es así en todo el mundo. Con la TSE podrás acceder a la sanidad pública como si fueras residente, pero no te servirá en todas las situaciones.

En países como Alemania o Francia es muy habitual tener un copago en consultas, urgencias o medicamentos. Y en otros sistemas dependerás de la disponibilidad, los tiempos de espera o el tipo de centro sanitario. Grecia, por ejemplo, es un país con hospitales privados que tienen un coste alto, sobre todo en temporada alta, y la Tarjeta Sanitaria Europea no cubre ese gasto.

Así que viajar con un seguro de viaje de AXA es la manera de acceder a la sanidad sin adelantar gastos y con una asistencia internacional las 24 horas del día.

Precios de un imprevisto médico en Europa

País Consulta especialista Urgencias Hospitalización Francia 150€ 600€ 4.500€ Reino Unido 170€ 570€ 3.750€ Italia 125€ 500€ 4.000€

A estas cifras hay que sumar el coste de una repatriación sanitaria, que puede superar los 100.000€ en los casos más graves en los que sea necesario volver a España en un avión medicalizado. El seguro de viaje AXA contempla repatriación sanitaria por enfermedad o fallecimiento, además de regreso anticipado por enfermedad o fallecimiento de un familiar.

Viajar protegido en Europa cuesta menos de un café al día con el seguro de viaje AXA

AXA destinos Europa

Lo más prudente es viajar siempre con un buen seguro de viaje, y en el caso de AXA lo puedes contratar desde 1,48€ al día, es decir, menos de lo que te cuesta un café. Y puedes elegir entre las coberturas que mejor se adapten al tipo de viaje y a tus necesidades para pagar solo por lo que necesitas.

Además de todas las coberturas anteriores, también podrás añadir al seguro la opción de cancelación para recuperar el dinero de los gastos no reembolsables si finalmente no puedes viajar por una de las causas justificadas incluidas en la póliza.

En los más de 165 países que cubre el seguro de viaje AXA puedes conseguir una eSIM gratis durante 2 días (hasta 1 GB) al contratar una póliza Total o Total Plus para tener internet en el extranjero sin coste. Y pasados esos dos días, podrás seguir navegando a bajo coste. La ventaja de una eSIM es que podrás navegar con normalidad sin depender de las redes Wi-Fi públicas ni del roaming, a un precio controlado y, además, compartir datos con otros dispositivos.

Europa es uno de los destinos más atractivos y accesibles para los viajeros españoles, pero que esa cercanía no te haga bajar la guardia. Puedes (y debes) viajar con la Tarjeta Sanitaria Europea, aunque siempre como complemento de un buen seguro de viaje para Europa, como el de AXA, que te proteja en las circunstancias que la TSE deja fuera. Si ya has elegido destino europeo para este verano, contrata ahora tu seguro con un 15% de descuento con el códigoELESPANOL15.

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