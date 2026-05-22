Tecnología infrarroja, función antifrizz y secado rápido: así es esta plancha de aire de Cecotec viral

¿Has probado las planchas de aire? Si siempre has creído que la única manera de peinarte es exponiendo tu melena a altas temperaturas durante un buen rato, te equivocas. Las planchas de aire son una alternativa relativamente nueva que emite un flujo de aire a temperatura controlada e incluye distintas tecnologías para peinar la melena y dar forma.

No funcionan con placas muy calientes, como las planchas de toda la vida, sino que utilizan aire para secar y peinar al mismo tiempo, y así reducir el tiempo que tardas en peinarte. También reducen el daño térmico y dejan un acabado mucho más natural y con brillo, como la plancha de aire AirLisse 6in1 iTwerk Platinum de Cecotec, que acabamos de fichar a mitad de precio solo en su tienda online. ¡Por tiempo limitado!

Beneficios de una plancha de aire vs. una convencional

Seca y alisa en un solo paso para reducir la exposición al calor.

La tecnología de infrarrojos distribuye mejor el calor y deja una melena más suave y brillante.

Incluye función Plasma con iones positivos y negativos para combatir el encrespamiento.

6 accesorios para alisar, moldear, dar volumen o definir rizos con el mismo dispositivo.

Plancha de aire AirLisse 6in1 iTwerk Platinum de Cecotec

AirLisse 6in1 iTwerk Platinum de Cecotec

La plancha de aire AirLisse 6in1 iTwerk Platinum de Cecotec te va a echar una mano para hacer tu rutina mucho más sencilla. Combina flujo de aire con placas calefactoras para que sea muy fácil conseguir el resultado perfecto. El modo Dry&Lisse, por ejemplo, mezcla aire y calor para alisar y secar a la vez.

Así, además, tardarás menos tiempo al hacer menos pasadas y reducirás la exposición al calor. Y no solo sirve para alisar, también para dar volumen en la raíz, hacer ondas definidas, rizos con el difusor o conseguir un acabado antifrizz. Todos los ajustes son 100% personalizables.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia una plancha de aire de una tradicional?

La plancha de aire utiliza un flujo de aire caliente, junto al calor de las placas, para secar y peinar a la vez. Esto reduce la exposición al calor, los daños y ahorra mucho tiempo.

¿Puedo utilizar una plancha de aire sobre el cabello mojado?

Sí, y esa es otra gran diferencia con respecto a las planchas de toda la vida. Puedes trabajar sobre el cabello húmedo para secar y alisar en un solo paso.

¿La tecnología infrarroja protege mejor el cabello?

Ayuda a distribuir el calor de manera uniforme y trabaja desde el interior de la fibra capilar para evitar temperaturas agresivas.

¿Sirve para hacer ondas o dar volumen?

Sí, gracias a los accesorios que incluye. Con esta plancha de aire podrás hacer ondas, dar volumen a la raíz o definir mejor tu peinado.

Vas a alucinar con las ventajas de tener una plancha de aire en casa, porque mejora tu rutina y encima te ayuda a cuidar mucho mejor tu melena. ¡Ahora por menos de 250€!

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