PcComponentes rebaja el secador de pelo más inteligente: controla el frizz, evita daños y deja una melena más brillante 

¿Piensas que elegir un secador de pelo es sencillo? En teoría, estos aparatos no tienen mucho misterio, pues 'simplemente' emiten un chorro de aire caliente para secar el pelo. Sin embargo, la tecnología ha avanzado mucho en los últimos años, y hoy podemos hablar de secadores de pelo inteligentes que secan y cuidan al mismo tiempo.

Como el Dyson Supersonic Nural, un secador que reduce el tiempo de secado y que ajusta automáticamente la temperatura para evitar el exceso de calor y que la melena conserve mejor su brillo natural. Es una de las propuestas más avanzadas del mercado, y ahora baja 100€ su precio en PcComponentes solo por tiempo limitado. ¡Corre a por él!

Beneficios de utilizar este secador de pelo Dyson

Los sensores inteligentes regulan el calor automáticamente para evitar daños.

Motor digital de 1.600 W que seca en poco tiempo, aunque tengas mucha cantidad de pelo.

Incluye 5 accesorios magnéticos para alisar, definir rizos, dar volumen o controlar el encrespamiento.

4 niveles de temperatura: desde aire frío a 28ºC hasta un secado intenso a 100ºC.

Así es el secador Dyson para tener una melena más brillante

Dyson Supersonic Nural

El secador de pelo Dyson Supersonic Nural es un dispositivo que no se parece demasiado a los secadores convencionales, pero ese es su punto fuerte. Se encarga de adaptar el flujo de aire y la temperatura según la distancia al cuero cabelludo, así que es mucho más respetuoso y menos agresivo para tu melena.

Otro aspecto a tener en cuenta es que este secador Dyson incluye varios accesorios para secar, alisar, rizar o dar volumen sin tener que utilizar una plancha o un rizador. Y también tiene una cápsula luminosa que cambia de color según la temperatura para controlar mejor la exposición al calor.

¿Merece la pena? Opiniones del Dyson Supersonic Nural

"Te hará sentir como una estrella de Hollywood. No solo seca tu cabello, sino que también lo cuida y lo protege. Es como tener un estilista personal que te hace un tratamiento de lujo".

"Supera todas las expectativas: el cabello se seca más rápido y lo trata con más suavidad".

"Me seca el pelo en la mitad de tiempo que antes. Utilizo los dos aparatos de difusor para rizos y la temperatura baja. Es una maravilla, el pelo queda con brillo y no hay encrespamiento".

No es el secador de pelo más barato del mercado, pero sí una opción muy interesante en el mercado, sobre todo ahora que baja de precio 100€ en PcComponentes. ¡Merece la pena!

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