¿Utilizar el secador de pelo o dejar secar al aire? Los expertos en cuidado capilar vuelven a zanjar el debate

Es la pregunta que todas nos hacemos cuando llega el buen tiempo: ¿es mejor utilizar un secador de pelo o lo dejo secar al aire para reducir la exposición al calor? Y tiene sentido, porque la lógica nos dice que el pelo debería estar más sano y cuidado si no lo exponemos a temperaturas altas, pero no siempre es exactamente así.

Los expertos en cuidado capilar llevan años explicando que la fibra capilar mojada durante mucho tiempo puede hacer que el cabello se vuelva más frágil y propenso a la rotura, sobre todo si es muy fino o está tratado con tintes y decoloraciones. Entonces, el equilibrio está en utilizar un secador de pelo con tecnología que proteja la melena del año, como el DryNova Red Spark de Cecotec, que acabamos de fichar rebajado a menos de 25€ en AliExpress.

Razones para comprar este secador de pelo Cecotec

Motor brushless que alcanza 110.000 rpm para secar el pelo en menos tiempo.

1.600 W de potencia para un secado rápido sin recurrir a temperaturas extremas.

El generador de iones incluido reduce el encrespamiento y deja el pelo más brillante.

Incluye difusor y concentrador para definir rizos o alisar sin plancha.

Así es el secador Cecotec más respetuoso con tu melena

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El secreto de una melena fuerte y cuidada está en utilizar un secador de pelo profesional con tecnología que proteja la melena del calor y reduzca los daños, como el DryNova Red Spark de Cecotec. Es un dispositivo que emite un flujo de aire muy potente para retirar la humedad y reducir el tiempo de exposición al calor.

Uno de sus puntos fuertes es la tecnologíaiónica, que ayuda a controlar la electricidad estática y el frizz, hace que la melena quede más suelta, brillante y con un acabado pulido. Y todo con un funcionamiento silencioso y un diseño muy compacto para llevártelo donde quieras.

¿Es mejor utilizar secador de pelo o dejar secar al aire?

Aunque parezca contradictorio, los expertos en salud capilar coinciden en que no es bueno dejar el cabello mojado durante mucho tiempo, ni mucho menos irte a dormir así. La fibra capilar mojada es más vulnerable, así que se puede romper fácilmente o perder elasticidad.

Por eso, lo mejor es utilizar un secador de pelo profesional a una temperatura controlada y a una distancia adecuada del cabello. Si consigues evitar el calor excesivo y además utilizas un secador con generador de iones, tendrás una melena bonita, sin frizz ni daños.

Este secador de pelo de Cecotec cumple con todo lo que te acabamos de contar, y además tiene un diseño compacto y plegable que puedes llevar siempre contigo. ¡Y por menos de 25€ en Cecotec!

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