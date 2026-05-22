Así es el cepillo de dientes eléctrico Oral-B que arrasa en ventas: "Como si te acabaras de hacer una limpieza bucal"

¿Sigues utilizando un cepillo de dientes manual? En realidad, la opción que recomiendan los profesionales es pasarte cuanto antes a un cepillo de dientes eléctrico, porque limpia en profundidad entre los dientes, cuida mejor las encías y te ayuda a conseguir una limpieza profunda, como si acabaras de salir del dentista.

Y uno de los modelos que despuntan es el cepillo de dientes Oral-B Braun iO 6S, con funciones inteligentes que te ayudan a cuidar la salud bucodental. Además, El Corte Inglés ha lanzado una campaña hasta el 24 de mayo con la que te puedes ahorrar el IVA en todo, así que este cepillo cuesta un 21% menos de lo habitual.

Razones para pasarte a un cepillo de dientes eléctrico Oral-B

La tecnología combina oscilación, rotación y microvibraciones para una limpieza profunda.

Incluye 5 modos de cepillado para regularlos según la sensibilidad, el cuidado de las encías o un efecto blanqueamiento.

El sensor de presión inteligente te avisa si te cepillas demasiado fuerte.

Incluye estuche de viaje, cargador y portarrecambios.

Un cepillado más cómodo y personalizado

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El cepillo de dientes Oral-B Braun iO 6S hace que lavarte los dientes sea una experiencia mucho más cómoda y eficiente, sobre todo porque el cabezal redondo trabaja junto a las microvibraciones. No depende solo de la fuerza que hagas con la mano, como un cepillo manual, sino que el cepillo te ayuda a limpiar mejor las zonas de difícil acceso.

Puedes elegir en todo momento entre 5 modos de uso para adaptar el cepillo de dientes eléctrico Oral-B a tus necesidades. Y también incluye sensor de presión que te avisa si te cepillas muy fuerte, porque eso puede dañar las encías o el esmalte de los dientes.

Reseñas del cepillo Oral-B Braun iO 6S

"Lo compré porque me lo recomendaron y me encanta. La sensación de tener la boca como si te acabaras de hacer una limpieza bucal en el dentista. Es genial, lo recomiendo".

"Está por encima del resto. Las funcionalidades que tiene, la pantalla y el diseño son muy buenos".

"Sin duda, destaco la funcionalidad del sensor de precisión, ya que facilita el cepillado y ayuda a conocer la presión exacta que aplicar a los dientes para un cepillado increíble y una limpieza total".

Aprovecha que El Corte Inglés ha eliminado el IVA en todo su catálogo hasta este domingo 24 de mayo, y tienen descuentos del 21% en cientos de productos.

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