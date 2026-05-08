Ni Samba ni Gazelle: estas adidas Campus son perfectas para tus looks de buen tiempo

Las zapatillas son un clásico en nuestro armario, sea cual sea tu estilo, aunque lo ideal es que sean cómodas, fáciles de combinar con cualquier look y con un toque diferente para que parezca que un outfit está más pensado de lo que realmente está. Este año, se está llevando mucho la moda urbana, sobre todo la de inspiración skater y universitaria, así que hemos fichado las zapatillas que mejor encajan en esa estética.

Son las adidas Campus 00s, que recuperan la esencia de las míticas Campus de los años 80, pero con un estilo más actual y 'relajado'. Pero lo que más nos gusta es que adidas las acaba de rebajar a mitad de precio en su outlet ¡solo por tiempo limitado!

Lo mejor de las zapatillas adidas Campus

Parte superior de ante resistente que se adapta a la forma del pie.

La suela de goma es muy estable y aguanta bien el desgaste diario.

Diseño inspirado en el skate y en la estética universitaria.

Horma clásica y acolchada para que puedas llevar las zapatillas durante horas.

Las zapatillas más cómodas y versátiles para todo el año

Adidas Campus 00s

Las adidas Campus 00s tienen algo que muchas zapatillas buscan y pocas consiguen: personalidad sin ser difíciles de combinar. Mantienen la estética retro que tanto se lleva ahora, pero sin caer en excesos, y por eso quedan de maravilla con outfits más elegantes, arreglados o con ropa ancha y sport.

El ante de la parte superior hace que las zapatillas sean más elegantes y también permite que ganen flexibilidad con el uso, pues se adaptan muy bien a la forma del pie con el paso del tiempo. Y la suela de goma es muy estable para el uso diario.

Cómo combinarlas con looks de primavera y verano

El color verde oscuro de las Campus 00s de adidas nos da muchísimas posibilidades a la hora de vestir. Aunque a priori parezcan llamativas, son unas zapatillas bastante neutras que puedes combinar como quieras.

Vaqueros rectos o baggy, con camisetas blancas, sudaderas claras o chaquetas denim.

Bermudas anchas, pantalones de lino o prendas beige y crudas.

Calcetines blancos altos y prendas oversize.

Además de combinar muy bien con todo tipo de looks, estas zapatillas adidas van a ser un básico en tu armario al que le vas a sacar muchísimo partido. ¡Encima rebajadas!

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