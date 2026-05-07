La cómoda para el dormitorio blanca que cabe en cualquier habitación y te ayuda a ganar espacio sin reformas

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¿Necesitas ganar espacio en un dormitorio adulto, juvenil o infantil? Uno de los trucos de interioristas pasa por tener una cama con canapé que permita aprovechar ese espacio interior y también por colocar una cómoda con varios cajones en algún rincón estrecho o de esquina.

Por ejemplo, puede servir para guardar parte de la ropa que no te cabe en el armario, como ropa interior, sábanas y textiles, para complementos o para apuntes y juegos en el caso de los dormitorios juveniles e infantiles. Y sean las que sean tus necesidades en casa, hemos fichado en Carrefour la cómoda con 4 cajones FORÉS Sweet en blanco, ahora rebajada a menos de 80€ solo durante la Semana de Internet de Carrefour. ¡Superprecio!

Lo más destacado de esta cómoda FORÉS Sweet

Tiene 77 cm de ancho para colocarla incluso en dormitorios pequeños.

Los cuatro cajones son muy cómodos para ropa, accesorios, documentos o textiles.

El acabado blanco artik es muy luminoso y combina muy bien con muebles de casi cualquier estética.

Sus 40 cm de profundidad son ideales para aprovechar zonas estrechas o rincones.

Así es la cómoda compacta que mantiene tu dormitorio más ordenado

FORÉS Sweet en blanco

La cómoda con 4 cajones FORÉS Sweet en blanco se va a convertir en imprescindible en tu dormitorio, porque resuelve muy bien los problemas de espacio. Tiene un diseño rectangular y compacto para colocarla junto al armario, debajo de una tele e incluso cerca de la cama sin que el dormitorio parezca más pequeño.

Tiene unas medidas de 95 cm de alto x 77 cm de ancho, que es un buen equilibrio entre la capacidad y un tamaño contenido. Además, los cuatro cajones que incluye dan bastante juego y también es posible aprovechar la balda superior.

Hasta -60% de descuento en la Semana de Internet de Carrefour

Carrefour está celebrando la Semana de Internet con descuentos de hasta el 60% en una gran selección de productos de todas las categorías: electrodomésticos, televisores, muebles, móviles, juguetes… Eso sí, son ofertas exclusivas online que solo estarán activas hasta el 17 de mayo.

Además de esta cómoda de cuatro cajones, también tienen descuentos de hasta el 30% en gaming, del 20% en robots y aspiradores de trineo o hasta un 25% menos en cafeteras, entre muchas más ofertas. ¡Las tienes que aprovechar!

¿Encaja en tu dormitorio? Si es así, aprovecha que esta cómoda de Carrefour con cuatro cajones no pasa de los 80€ si la compras antes del 17 de mayo (o hasta agotar existencias). ¡Date prisa!

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