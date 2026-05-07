FORÉS Sweet en blanco

FORÉS Sweet en blanco

Los Imprescindibles

La cómoda para el dormitorio blanca que cabe en cualquier habitación y te ayuda a ganar espacio sin reformas

Carrefour acaba de rebajar la cómoda de cuatro cajones que te va a venir de maravilla en dormitorios adultos, juveniles o infantiles para ganar espacio.

Los mejores colchones del 2026: comparativa completa y guía de compra

New Mall Media
Publicada

Noticias relacionadas

¿Necesitas ganar espacio en un dormitorio adulto, juvenil o infantil? Uno de los trucos de interioristas pasa por tener una cama con canapé que permita aprovechar ese espacio interior y también por colocar una cómoda con varios cajones en algún rincón estrecho o de esquina.

Por ejemplo, puede servir para guardar parte de la ropa que no te cabe en el armario, como ropa interior, sábanas y textiles, para complementos o para apuntes y juegos en el caso de los dormitorios juveniles e infantiles. Y sean las que sean tus necesidades en casa, hemos fichado en Carrefour la cómoda con 4 cajones FORÉS Sweet en blanco, ahora rebajada a menos de 80€ solo durante la Semana de Internet de Carrefour. ¡Superprecio!

Comprar en Carrefour por ( ̶1̶1̶5̶) 79€

Lo más destacado de esta cómoda FORÉS Sweet

  • Tiene 77 cm de ancho para colocarla incluso en dormitorios pequeños.
  • Los cuatro cajones son muy cómodos para ropa, accesorios, documentos o textiles.
  • El acabado blanco artik es muy luminoso y combina muy bien con muebles de casi cualquier estética.
  • Sus 40 cm de profundidad son ideales para aprovechar zonas estrechas o rincones.

Así es la cómoda compacta que mantiene tu dormitorio más ordenado

FORÉS Sweet en blanco

FORÉS Sweet en blanco

La cómoda con 4 cajones FORÉS Sweet en blanco se va a convertir en imprescindible en tu dormitorio, porque resuelve muy bien los problemas de espacio. Tiene un diseño rectangular y compacto para colocarla junto al armario, debajo de una tele e incluso cerca de la cama sin que el dormitorio parezca más pequeño.

Tiene unas medidas de 95 cm de alto x 77 cm de ancho, que es un buen equilibrio entre la capacidad y un tamaño contenido. Además, los cuatro cajones que incluye dan bastante juego y también es posible aprovechar la balda superior.

Hasta -60% de descuento en la Semana de Internet de Carrefour

Carrefour está celebrando la Semana de Internet con descuentos de hasta el 60% en una gran selección de productos de todas las categorías: electrodomésticos, televisores, muebles, móviles, juguetes… Eso sí, son ofertas exclusivas online que solo estarán activas hasta el 17 de mayo.

Además de esta cómoda de cuatro cajones, también tienen descuentos de hasta el 30% en gaming, del 20% en robots y aspiradores de trineo o hasta un 25% menos en cafeteras, entre muchas más ofertas. ¡Las tienes que aprovechar!

Comprar en Carrefour por ( ̶1̶1̶5̶) 79€

¿Encaja en tu dormitorio? Si es así, aprovecha que esta cómoda de Carrefour con cuatro cajones no pasa de los 80€ si la compras antes del 17 de mayo (o hasta agotar existencias). ¡Date prisa!

Los mejores purificadores de aire del 2025: listado de productos y guía de compra

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.