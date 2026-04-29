¿Cuáles son los mejores leggings para hacer yoga?
Unos buenos leggings para yoga, como los Nike Zenvy, tienen que convertirse en una segunda piel. Estos tienen tiro alto, son muy suaves y cómodos.
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No necesitas la misma ropa para salir a correr que para ir al gym, hacer yoga o pilates. Estas últimas disciplinas requieren prendas más flexibles, suaves y que se adapten bien a todo tipo de movimientos, y eso pasa por tener unos buenos leggings para yoga o un sujetador deportivo que sujete bien.
Si practicas yoga habitualmente, necesitas que la ropa actúe como una segunda piel: que no se enrolle la cintura, que no tenga costuras que se marquen y que las mallas no se transparenten cuando te agachas. Estos requisitos los cumplen perfectamente los leggings Nike Zenvy, que son comodísimos para yoga, pilates o entrenar, y ahora están rebajados un 20%.
¿Por qué los leggings Nike Zenvy son perfectos para yoga?
- El tejido InfinaSoft es elástico en todas las direcciones para facilitar las posturas y los estiramientos.
- Tecnología Nike Dri-FIT que elimina el sudor y mantiene una sensación seca durante toda la sesión.
- La cintura de tiro alto sujeta muy bien el abdomen y la espalda baja.
- Al no tener costuras delanteras, no se marca y son muy cómodos.
Los leggings que necesitas para practicar yoga
Los leggings Nike Zenvy cumplen todo lo que le pides a unas buenas mallas para practicar yoga o pilates. No se caen, no se bajan ni generan tensión innecesaria, y el 'secreto' está en su tejido. Nike mezcla un 69% de nylon y un 31% de spandex para dar bastante elasticidad a la prenda y que no pierda firmeza en ningún momento.
También te va a encantar lo suaves que son gracias a InfinaSoft, que está muy orientado a disciplinas de bajo impacto en las que el confort es más importante que el rendimiento. Y al tener la cintura alta, cubre mejor toda la zona del abdomen, sujeta y no se mueve.
Reseñas de mujeres que ya usan estos leggings Nike
Las mujeres que utilizan habitualmente estos leggings Nike destacan que tallan bastante bien y que son muy cómodos. Además:
- "Son muy agradables al tacto, quedan aún mejor puestos y el largo es perfecto. ¡Los recomiendo mucho!".
- "La tela es ligera, suave y no se deforma al hacer cardio".
- "Estos son uno de mis leggings favoritos. El material es muy bueno, el ajuste es perfecto y mantiene todo en su sitio. Los uso para entrenar y para el día a día".
Además, el tejido de estos leggings Nike para yoga es muy cómodo y transpirable ahora que llega el buen tiempo. Se van a convertir en tus favoritos, disponibles también en varios colores y desde la talla XXS hasta la XXL.
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