¿Cuáles son los mejores leggings para hacer yoga?

No necesitas la misma ropa para salir a correr que para ir al gym, hacer yoga o pilates. Estas últimas disciplinas requieren prendas más flexibles, suaves y que se adapten bien a todo tipo de movimientos, y eso pasa por tener unos buenos leggings para yoga o un sujetador deportivo que sujete bien.

Si practicas yoga habitualmente, necesitas que la ropa actúe como una segunda piel: que no se enrolle la cintura, que no tenga costuras que se marquen y que las mallas no se transparenten cuando te agachas. Estos requisitos los cumplen perfectamente los leggings Nike Zenvy, que son comodísimos para yoga, pilates o entrenar, y ahora están rebajados un 20%.

¿Por qué los leggings Nike Zenvy son perfectos para yoga?

El tejido InfinaSoft es elástico en todas las direcciones para facilitar las posturas y los estiramientos.

Tecnología Nike Dri-FIT que elimina el sudor y mantiene una sensación seca durante toda la sesión.

La cintura de tiro alto sujeta muy bien el abdomen y la espalda baja.

Al no tener costuras delanteras, no se marca y son muy cómodos.

Los leggings que necesitas para practicar yoga

Leggings Nike Zenvy

Los leggings Nike Zenvy cumplen todo lo que le pides a unas buenas mallas para practicar yoga o pilates. No se caen, no se bajan ni generan tensión innecesaria, y el 'secreto' está en su tejido. Nike mezcla un 69% de nylon y un 31% de spandex para dar bastante elasticidad a la prenda y que no pierda firmeza en ningún momento.

También te va a encantar lo suaves que son gracias a InfinaSoft, que está muy orientado a disciplinas de bajo impacto en las que el confort es más importante que el rendimiento. Y al tener la cintura alta, cubre mejor toda la zona del abdomen, sujeta y no se mueve.

Reseñas de mujeres que ya usan estos leggings Nike

Las mujeres que utilizan habitualmente estos leggings Nike destacan que tallan bastante bien y que son muy cómodos. Además:

"Son muy agradables al tacto, quedan aún mejor puestos y el largo es perfecto. ¡Los recomiendo mucho!".

"La tela es ligera, suave y no se deforma al hacer cardio".

"Estos son uno de mis leggings favoritos. El material es muy bueno, el ajuste es perfecto y mantiene todo en su sitio. Los uso para entrenar y para el día a día".

Además, el tejido de estos leggings Nike para yoga es muy cómodo y transpirable ahora que llega el buen tiempo. Se van a convertir en tus favoritos, disponibles también en varios colores y desde la talla XXS hasta la XXL.

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