Últimas ofertas de primavera en la HUAWEI Store: consigue los auriculares inalámbricos para llevar tu música a cualquier parte

¿Sigues utilizando unos auriculares con cable? O quizá compraste unos auricularesinalámbricos cuando comenzó el 'boom' y ya se han quedado obsoletos. La realidad es que estos dispositivos han dado pasos de gigante en los últimos años, y hoy incorporan tecnología de sonido avanzada sin necesidad de irnos a marcas premium o a los modelos más avanzados del mercado.

Como ocurre con los HUAWEI FreeBuds Pro 5, los auriculares inalámbricos que HUAWEI ha rebajado ahora en las Ofertas de Primavera de su Store. Además de conseguirlos con beneficios exclusivos, te puedes ahorrar 30€ en su compra con el cupónAES30PRIMAVERA. Y date prisa, ¡porque las Ofertas de Primavera terminan hoy a medianoche!

Lo más interesante de estos auriculares HUAWEI

Hasta 9 horas de autonomía con una sola carga + 38 horas con el estuche.

Cancelación de ruido con IA que procesa hasta 400.000 instancias de ruido por segundo.

Protección IP57 frente al polvo, el sudor y la lluvia ligera.

Llamadas claras incluso en entornos de hasta 100 dB y con viento de hasta 10 n/s.

Conexión simultánea con 2 dispositivos para pasar de un aparato a otro sin desconectar los cascos.

Unos auriculares inalámbricos para no renunciar a un sonido de calidad

HUAWEI FreeBuds Pro 5

Los HUAWEI FreeBuds Pro 5 incorporan un sistema acústico de doble controlador que separa graves y agudos para que escuches música con mucho más detalle. También tienen un sonido espacial de 360 grados, que hace que la experiencia sea mucho más inmersiva.

Lo notarás cuando escuches a tu grupo favorito, un pódcast, al ver series, películas e incluso al jugar a videojuegos. Además, incluye varios perfiles de sonido para reforzar voces, graves o matices más clásicos según el contenido que estés escuchando.

Últimas ofertas de primavera de la HUAWEI Store

Las Ofertas de Primavera de la HUAWEI Store terminan este 20 de abril a medianoche, pero la buena noticia es que todavía tienes varias horas por delante para aprovecharlas y conseguir algún chollo de última hora. Por ejemplo, estos auriculares inalámbricos HUAWEI tienen 30€ de descuento en el carrito con el cupónAES30PRIMAVERA, aplicable a la mayoría de productos de la Store.

No es la única ventaja, pues recibirás los auriculares en casa con envío gratis y también consigues el servicio HUAWEI Care Reemplazo de auricular al 50% de descuento. Además de estos HUAWEI FreeBuds Pro 5, en la Store encontrarás muchos más dispositivos rebajados solo durante unas horas más. ¡Date prisa!

No se nos ocurre compra más lógica para aprovechar el buen tiempo y llevar tu música favorita siempre contigo. Llévate ahora los FreeBuds Pro 5 más baratos que en ningún sitio en la HUAWEI Store, ¡no te vas a arrepentir!

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