Más de 16 millones de colores: así puedes personalizar la iluminación en casa en segundos (y ahorrar en la factura)

¿Crees que la iluminación en casa no tiene mucho misterio? Si siempre has tenido una luz más cálida en el salón y en las habitaciones, y tonos más fríos en la cocina o en el baño, quizá es momento de cambiar de hábitos. Las bombillas inteligentes han llegado para darle la vuelta a esa iluminación aburrida, con más de 16 millones de colores en muchos casos que podemos personalizar desde el móvil.

A simple vista, no se diferencian de una bombilla tradicional, pero en realidad tienen conexión a internet y puedes ajustar la intensidad de la luz y el color desde una app móvil en un solo clic. ¿Te apetece probar? La bombilla inteligente E27 de Philips Hue está rebajada ahora a menos de 20€ (precio mínimo histórico) en PcComponentes.

Beneficios de tener bombillas inteligentes en casa

Control desde el móvil o por voz sin interruptores físicos tradicionales.

Ajuste de color y temperatura con millones de combinaciones.

Consumo reducido gracias a sus 8 W de potencia, equivalente a una bombilla clásica de 60 W.

Puedes programar rutinas y horarios desde la app.

La iluminación que mejor se adapta a tu casa y a tu rutina

bombilla inteligente E27 de Philips Hue

La bombilla inteligente E27 de Philips Hue cambia por completo la iluminación en casa. Tiene un flujo de 806 lúmenes que es suficiente para iluminar cualquier estancia, pero lo más interesante es que puedes modificar el color o la intensidad de la luz en segundos. Por ejemplo, elegir entre más de 16 millones de colores y también entre distintos niveles de intensidad.

Por supuesto, la bombilla rebajada de Philips Hue es 100% compatible con asistentes de voz (Alexa, Siri, Google Assistant) para controlar la iluminación en casa sin tocar ningún botón ni interruptor. Y como consume lo mismo que una bombilla LED eficiente, es posible reducir el gasto energético en la factura de la luz.

¿Qué iluminación elegir según nuestro mood?

Lo mejor de las bombillas inteligentes es que podrás personalizar la iluminación en casa tantas veces como quieras y adaptarla al momento del día, a la tarea que estés haciendo o a tu 'mood'. Por ejemplo:

Los tonos blancos fríos activan el cuerpo por la mañana, mantienen la concentración y ayudan a empezar el día con energía. Es perfecta para zonas de trabajo o estudio.

Cuando te apetezca crear un espacio más relajado por la tarde o por la noche, lo ideal es elegir un tono cálido y una luz suave.

Juega con los colores. Por ejemplo, el verde es un color que favorece la concentración, el azul ayuda a calmar la mente y el rosa o el morado son perfectos para fomentar la creatividad.

¿Pensabas que sería tan fácil y tan barato? Esta bombilla cuesta menos de 20€ en PcComponentes, pero lo que debes tener en cuenta y que justifica la inversión con creces es que su vida útil supera las 15.000 horas. ¡Chollazo!

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