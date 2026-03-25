¿Estás pensando ya en el aire acondicionado? Ficha el truco de los expertos para reducir el consumo y estar fresquito

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Le acabamos de dar la bienvenida a la primavera, ¿y tú ya estás pensando en el buen tiempo y en el verano? Todavía quedan unas semanas para empezar a pensar en el aire acondicionado, pero sí es un buen momento para buscar trucos que reduzcan el consumo en casa. Y no vas a tener que elegir entre confort o ahorro, al menos si tienes un termostato inteligente para aire acondicionado.

Estos dispositivos existen para controlar el aire en verano y la calefacción en invierno, y se encargan de mejorar tus hábitos para poder tener una buena temperatura en casa sin disparar el consumo. Por ejemplo, el termostato inteligente para aire acondicionado Tado V3+ entiende tus hábitos y optimiza el uso del aire sin ajustes manuales por tu parte. Y ahora lo hemos fichado rebajado a menos de 60€ en PcComponentes.

Lo más destacado de este termostato inteligente Tado V3+

Permite controlar el aire acondicionado desde el móvil con conexión Wi-Fi de 2,4 GHz estable y rápida.

Ajusta automáticamente la temperatura según tu ubicación.

Detecta ventanas abiertas y pausa el sistema para no malgastar energía.

Realiza informes detallados de consumo, temperatura y humedad para que entiendas mejor tus hábitos.

Así es el sistema que enfría tu casa y controla el gasto energético

Termostato inteligente Tado V3+

El termostato inteligente para aire acondicionado Tado V3+ te permitirá estar fresquito en casa este verano sin preocuparte por el consumo. Utiliza sensores de temperatura, humedad e incluso luz ambiente para ajustar el funcionamiento del aire acondicionado en tiempo real. Es decir, que adapta la climatización para mantener el confort con el menor consumo posible.

Además, puedes programar el Tado V3+ y establecer horarios desde la app para que el aire funcione solo cuando lo necesitas. Y también es capaz de detectar si te dejas ventanas abiertas, incluso si te vas de casa y te dejas el aire acondicionado encendido por error.

Opiniones del control inteligente para aire acondicionado Tado V3+

Este termostato Tado V3+ tiene 4,5 estrellas sobre 5 en PcComponentes, y el 98% de los clientes que lo han comprado lo recomiendan. Estas son algunas opiniones reales:

"Pensábamos que no íbamos a darle tanto uso, pero cuando empezamos a observar que habíamos bajado la factura de la luz, pudimos comprobar que funcionaba".

"Puedo controlar el aire acondicionado desde el móvil y también programar para que el aire salte automáticamente cuando la habitación llega a cierta temperatura".

"Producto muy práctico y fácil de instalar. Funciona perfectamente y consigues programar horarios de funcionamiento de forma muy intuitiva".

Si lo tienes en casa, le vas a sacar muchísimo partido de cara al buen tiempo, así que aprovecha las buenas valoraciones y que tiene un 49% de descuento en PcComponentes. ¡Vas a ahorrar mucho más en la factura de la luz!

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