HUAWEI rebaja sus auriculares top ventas: no aprietan, no se caen y permiten escuchar lo que pasa a tu alrededor

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Los auriculares in-ear son los clásicos de toda la vida que ocupan poco espacio e introducimos directamente en el canal auditivo, ¿y los open-ear? Están teniendo mucho tirón en los últimos meses, porque no se introducen dentro del canal auditivo, así que son mucho más respetuosos con la salud y tienen más sentido en ciertas situaciones.

Por ejemplo, cuando sales a correr, vas en bici o practicas cualquier otro deporte, equilibran muy bien la cancelación de ruido con no perder de vista lo que pasa a tu alrededor para evitar sustos. Esta tecnología ya forma parte del catálogo de muchas marcas, pero HUAWEI es una de las que mejor lo resuelve con los FreeClip 2, ahora rebajados 30€ en las ofertas de primavera de la HUAWEI Store con el códigoAES30PRIMAVERA y con regalos.

Beneficios de unos auriculares open-ear vs. in-ear

Permiten escuchar música y seguir atento al entorno al mismo tiempo.

Diseño ultraligero de solo 5,1 gramos por auricular.

Hasta 9 horas de reproducción continua + hasta 38 con el estuche de carga.

Resistencia IP57 frente al sudor y a las salpicaduras.

Los auriculares open-ear de HUAWEI más cómodos

HUAWEI FreeClip 2

Con los HUAWEI FreeClip 2, te olvidarás por completo de que llevas puestos los auriculares inalámbricos. Tienen un diseño en forma de clip que rodea la oreja sin presionar y utiliza una estructura flexible con silicona suave y aleación con memoria de forma para mejorar la comodidad frente a los in-ear de toda la vida.

También destacan, por supuesto, por la calidad del sonido. Incorpora un doble controlador de diafragma que mejora la potencia y el volumen para ofrecer un audio hasta un 100% más fuerte que la generación anterior de HUAWEI. Y a esto se le suma un sistema adaptativo que ajusta el volumen según el entorno.

Qué son y cómo aprovechar las ofertas de primavera de HUAWEI

Las ofertas de primavera de la HUAWEI Store están llegando a su recta final, pues terminan el próximo lunes 20 de abril. Es una promoción exclusiva de la tienda online de HUAWEI en la que rebajan muchos de sus dispositivos. La promo incluye algunos de los últimos lanzamientos, los bestselleres de los últimos años y muchos más aparatos que merecen la pena, como móviles, tablets, auriculares, smartwatches, portátiles y más.

Algunos productos tienen descuentos directos y en otros puedes conseguir beneficios en forma de regalos. Además, si te suscribes a la newsletter de HUAWEI, puedes ahorrar un 8% en total la Store con el códigoASUSCRIPCION8. Da igual lo que estés buscando, ¡aprovecha estos últimos días de ofertas!

No olvides aplicar el cupón descuento AES30PRIMAVERA en el carrito para conseguir 30€ de descuento en la compra de los FreeClip2. Además, aprovecha los últimos días de ofertas de primavera para llevarte el accesorio i'ts lava y el HUAWEI Care a mitad de precio durante 1 año.

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