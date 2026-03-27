Rebajas de aniversario en la HUAWEI Store: el portátil que muchos tenían en el radar por fin baja de precio

Noticias relacionadas Los mejores smartwatches en relación calidad-precio del 2025

Hay muchas razones para renovar tu ordenador portátil: porque el tuyo tiene años y ya no da más de sí, porque tus necesidades han cambiado, porque necesitas un equipo más ligero para llevarlo a cualquier parte… Y sea cual sea la razón, tenemos muy pocas dudas de que el HUAWEI MateBook 14 va a encajar de maravilla en tus necesidades.

De hecho, es el portátil que muchos usuarios tenían en el radar y que ahora acaba de bajar de precio en las ofertas del 6º Aniversario de la HUAWEI Store. Si lo tenías fichado, este es el mejor momento para comprarlo. Y si no lo conocías, vas a querer tenerlo hoy mismo en casa. ¡Toma nota!

Puntos fuertes del portátil HUAWEI MateBook 14

Pantalla OLED de 14,2 pulgadas con resolución 2,8 K para imágenes nítidas y colores vivos.

Batería de 70 Wh que alcanza hasta 19 horas de reproducción de vídeo.

Procesador Intel® Core™ Ultra con mejoras de hasta un 23,7% en CPU y hasta un 88,9% en GPU respecto a generaciones anteriores.

Memoria de 16 GB y almacenamiento SSD de 1 TB.

El portátil HUAWEI que necesitas baja de precio

Portátil HUAWEI MateBook 14

El HUAWEI MateBook 14 es un portátil fino (14,5 mm de grosor) y muy ligero (menos de 1,5 kg), así que podrás llevarlo contigo donde quieras. Tiene una buena pantalla OLED con mejor calidad de imagen que en modelos anteriores y protección ocular imprescindible si pasas muchas horas frente al ordenador.

Pero el punto fuerte está en el interior. El rendimiento de este HUAWEI se pasa el juego con el nuevo procesador Intel Core Ultra, perfecto para abrir archivos pesados, trabajar con varias aplicaciones a la vez o editar contenido. Disfrutarás de la sensación más fluida que hayas experimentado jamás. Y también supera a otros portátiles (como el MacBook) en autonomía, con hasta 19 horas.

Cómo conseguirlo más barato en el 6º aniversario de la HUAWEI Store

HUAWEI está celebrando el 6º aniversario de su Store con ofertas top hasta el 31 de marzo. Por eso, tienen el cupón descuento A6ANIVERSARIO10 que puedes aplicar en este portátil y en toda la tienda online para ahorrarte un 10% en el carrito.

Además, el regalo nos lo hacen ellos a nosotros, porque hay muchos productos (nuevos y top ventas) que bajan su precio y tienen promociones exclusivas o regalos durante este periodo. ¿No lo vas a aprovechar?

¿Aún tienes dudas? El HUAWEI MateBook 14 es para ti si estudias, trabajas, eres creativo, editas contenido o juegas a videojuegos. Se adapta muy bien a todo tipo de perfiles y lo mejor es que tiene un precio más contenido que la mayoría de portátiles con prestaciones parecidas. No olvides aplicar el cupón A6ANIVERSARIO10 en el carrito antes de finalizar la compra.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.