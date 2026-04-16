Cocinar para toda la familia es más fácil que nunca: PcComponentes rebaja el horno Candy más eficiente
Este es un horno con 70 litros de capacidad, fácil de limpiar con vapor y un diseño en acero inoxidable. ¡La elección perfecta para tu cocina!
Las 10 mejores barbacoas de carbón del 2025: guía de compra y recomendaciones
Hay electrodomésticos imprescindibles en casa, y no tenemos ninguna duda de que el horno es uno de ellos. Es cierto que a veces preferimos cocinar en el microondas o en la freidora de aire, porque el horno consume mucho más, pero eso tiene fácil solución si cuentas en la cocina con un electrodoméstico eficiente y con capacidad suficiente.
Una de las mejores opciones del mercado es el horno Candy Idea FIDCP X200, el más vendido del momento en PcComponentes y ahora rebajado un 26% solo por tiempo limitado en las Ofertas TOP de la semana. ¡Cuesta menos de 130€!
5 características top de este horno Candy
- 70 litros de capacidad para cocinar varias recetas o raciones a la vez.
- El sistema Aquactiva utiliza vapor y solo necesita 300 ml de agua y 30 minutos a 90ºC para eliminar la grasa.
- Eficiencia energética A para reducir el consumo frente a otros hornos del mercado.
- Incluye función de convección para repartir mejor el calor y conseguir una cocción más uniforme.
- Acabado en acero inoxidable muy elegante para tu cocina.
Un horno amplio y fácil de limpiar que te ahorra tiempo y dinero
El horno Candy Idea FIDCP X200 tiene muchísimos puntos fuertes, empezando por la capacidad interior de 70 litros. Ese espacio extra viene muy bien si cocinas para varias personas, sueles utilizar el horno muy a menudo o quieres aprovechar para preparar varias recetas al mismo tiempo.
Además, incorpora cuatro programas de cocción y funciones como calor inferior, grill y convección para adaptarlo a distintos tipos de recetas. La convección, por ejemplo, reparte el calor de manera homogénea, lo que viene muy bien para hacer una pizza, repostería y cualquier carne o pescado para que quede bien hecho por todas partes.
Preguntas frecuentes
¿Tienes dudas? Este horno convencional de Candy es un top ventas, así que si estás pensando en comprarlo para tu cocina, respondemos a las preguntas más frecuentes.
¿Cuántos litros tiene este horno de Candy?
Tiene una capacidad interior de 70 litros, suficiente para cocinar platos grandes o varias recetas al mismo tiempo.
¿Cómo funciona el sistema de limpieza Aquactiva?
Solo hay que añadir 300 ml de agua en la base del horno y activar el programa durante 30 minutos a 90ºC. El vapor ayuda a eliminar la grasa y facilita mucho la limpieza posterior.
¿Este horno consume mucha electricidad?
No especialmente, porque tiene eficiencia energética A y un consumo de 0,8 kWh en modo convencional, lo que es bastante ajustado para un horno de este tamaño.
¿Se puede usar para repostería?
Sí, gracias a la función de convección y al reparto uniforme del calor, puede funcionar muy bien para bizcochos, galletas, hojaldres o tartas.
¿Es complicado de instalar?
En absoluto. Tiene unas medidas estándar de 59,5 x 59,5 cm, así que es muy práctico para colocar en la mayoría de muebles de cocina.
Es un horno con grill para gratinar, dorar o conseguir un acabado muy crujiente en tus recetas favoritas. Lo puedes conseguir ahora rebajado a menos de 130€ en PcComponentes solo esta semana, ¡aprovéchalo!
