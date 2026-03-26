Más capacidad, menos gasto: así es el frigorífico combi en oferta de Samsung que te ayuda a ahorrar

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¿Vas a cambiar la cocina o te toca renovar el frigorífico? Hay muchas cosas que debes tener en cuenta, y la más evidente es que se trata de una inversión a largo plazo que va a condicionar cómo organizas la compra de toda la semana o cuánto gastas al mes en electricidad. De todas las opciones que hay en el mercado, el frigorífico combi es uno de los más equilibrados.

Los frigoríficos combi tienen nevera y congelador en el mismo aparato con una distribución que facilita el acceso a los alimentos frescos y los pone a la altura de los ojos. Además, los modelos actuales, como el frigorífico combi 390L y Smart AI de Samsung, evitan el desperdicio de alimentos y optimizan el consumo de energía. Además, este modelo en concreto ahora está rebajado más de 330€ en Samsung.com y puedes conseguir un descuento extra de 60€ con el programa Entrega y Estrena.

Lo más destacado de este frigorífico combi Samsung

Capacidad de hasta 390 litros para organizar la compra semanal.

Sistema de gestión inteligente de consumo para ahorrar hasta un 30 % de energía.

Sistema All-Around Cooling que enfría de manera uniforme cada balda.

Tecnología No Frost para evitar que se forme escarcha y no tener que descongelar.

Este frigorífico combi de Samsung lo tiene todo (también un descuentazo)

Frigorífico combi 390L y Smart AI de Samsung

El frigorífico combi 390L y Smart AI de Samsung es uno de los más avanzados de su gama y también del mercado, pues funciona con sistemas inteligentes que controlan el consumo en tiempo real. Así, podrás ahorrar a final de mes en la factura de la luz y terminarás compensando la inversión en este electrodoméstico Samsung.

Además, el frigorífico te ayuda a saber qué alimentos tienes en la nevera, puedes recibir avisos en tu móvil sobre su estado para reducir los desperdicios e incluye varios sistemas que mantienen la temperatura estable incluso al abrir la puerta. Y sus 390 litros optimizan muy bien el espacio interior sin aumentar el exterior. ¡Es el frigorífico combi perfecto!

¿Cómo elegir el mejor frigorífico para tu casa?

El primer paso para elegir tu frigorífico en casa es pensar bien qué necesitas, de qué tamaño es tu cocina y cómo es tu rutina. Con eso, podrás acertar con la compra. Por ejemplo, el frigorífico combi es uno de los más equilibrados por la capacidad y por lo cómodo que es.

También hay alternativas como los americanos —más grandes y para familias numerosas— o los de una puerta —perfectos para espacios pequeños o como segundo frigorífico—. Y elige siempre un frigorífico que sea eficiente energéticamente, porque funcionan las 24 horas del día y lo agradecerás a final de mes en la factura de la luz.

¿Tus necesidades encajan con un frigorífico combi? Este Samsung de 390 litros y funciones inteligentes es todo un acierto, mucho más ahora que baja su precio a menos de 800€ en Samsung.com. ¡Corre a por él!

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