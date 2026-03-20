Ni alarmas ni cerrojos tradicionales: así es la alternativa inteligente más segura para tu casa

Conocemos de sobra los riesgos de la tecnología, pero ¿estamos tan familiarizados con lo que pueden hacer por nosotros los sistemas inteligentes? Conectarnos con los nuestros, ayudarnos a ahorrar en casa o directamente protegernos, como ocurre con las cerraduras inteligentes. Son el último avance de un sector que ha dado pasos de gigante para mejorar la seguridad en casa, y permiten acceder sin depender de una llave física.

Las cerraduras inteligentes permiten abrir la puerta desde el móvil, con un código, una huella o reconocimiento facial, lo que es infinitamente más seguro que una llave al uso. De hecho, la cerradura inteligente EZVIZ DL01S Smart es una de las más vendidas dentro de las ofertas en domótica de PcComponentes, ¡y te explicamos la razón!

Razones para comprar esta cerradura inteligente EZVIZ

Acceso sin llaves mediante una app o un código numérico.

Capacidad para hasta 50 códigos diferentes (familia, invitados…).

Instalación tipo bricolaje compatible con cerrojos estándar sin obras.

Sistema de bloqueo automático después de varios intentos fallidos.

Así puedes reforzar la seguridad en casa por menos de 100€

cerradura inteligente EZVIZ DL01S

La ventaja más destacada de esta cerradura inteligente EZVIZ DL01S Smart es lo fácil que nos pone las cosas en casa. Con una llave física, no hay muchas más formas de abrir la puerta. En cambio, con este dispositivo inteligente podrás decidir quién puede entrar y de qué manera, porque permite crear hasta 50 códigos distintos, asignar accesos y horarios. Sin cambiar cerraduras ni preocuparte por las llaves.

Independientemente de esto, el uso diario de esta cerradura inteligente también es comodísimo, porque podrás abrir la puerta de casa desde el móvil o con un código. Y el sistema está perfectamente preparado para bloquearse si alguien que no seas tú (o alguien autorizado) intenta abrir la puerta.

Preguntas frecuentes sobre esta cerradura inteligente

¿Tienes dudas sobre cómo funciona una cerradura inteligente? Es normal, porque son dispositivos relativamente nuevos. Repasamos, a continuación, las preguntas más frecuentes sobre esta cerradura de EZVIZ.

¿Se puede instalar sin conocimientos técnicos?

Sí. Está diseñada para que la puedas instalar fácilmente sobre un cerrojo estándar sin herramientas complicadas.

¿Funciona sin conexión adicional?

Para funciones básicas, como abrir con código o desde la app, sí. En cambio, para control remoto avanzado necesitarás un gateway compatible.

¿Cuántas personas pueden usar la cerradura inteligente?

Podrás gestionar hasta 50 códigos distintos, más que suficiente para un uso doméstico e incluso alquileres.

¿Qué pasa si se agotan las pilas?

El sistema avisa con antelación cuando la batería está baja para que nunca te quedes sin autonomía.

¿Es segura frente a intentos de acceso no autorizados?

Por supuesto que sí, pues incluye bloqueo automático tras varios intentos fallidos y sistema anti-mirones al introducir códigos.

¿Quieres reforzar la seguridad en casa? Esta cerradura inteligente te lo pone fácil, y lo mejor es que está rebajada a menos de 100€ en PcComponentes. La inversión va a merecer mucho la pena, ¡así que corre a por ella!

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