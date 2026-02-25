Dale una nueva vida a tu ropa: este es el quitapelusas Cecotec que rescata tus jerséis antiguos por menos de 10€

Los Imprescindibles

Solo tienes que pasar este quitapelusas de Cecotec por tus prendas y eliminarás las bolitas y las pelusas en cuestión de segundos.

¿Tienes en el armario jerséis con bolitas o pelusas? Algunos con varios años a sus espaldas que te encantan, pero que ya no te pones porque están bastante feos. Y otros mucho más nuevos y con el mismo aspecto. La solución para seguir usándolos es el quitapelusas Cecotec Cut-X 4500, y sirve para gorros, bufandas, guantes e incluso para abrigos con bolitas.

Es un pequeño dispositivo que ocupa poquísimo espacio y que se encarga de eliminar bolitas y pelusas de la ropa para rescatar esas prendas que te encantan y se han puesto feas del uso. Además, este quitapelusas Cecotec es 100% respetuoso con los tejidos. Y lo mejor es que está rebajado en MediaMarkt y cuesta menos de 10€, así que la inversión es mínima en comparación con todo el partido que le vas a sacar.

Lo mejor de este quitapelusas Cecotec

  • Cuchillas que giran a 8.800 rpm para eliminar bolitas en poco tiempo.
  • Cabezal de 50 mm de diámetro que cubre más superficie en cada pasada.
  • Rejilla metálica con orificios de 3 tamaños para eliminar distintos tipos de pelusas.
  • Batería de hasta 45 minutos.

Recupera tus prendas favoritas en minutos

quitapelusas Cecotec Cut-X

Te va a sorprender hasta dónde llega el quitapelusas Cecotec Cut-X 4500. Funciona a una velocidad de 8.800 rpm para cortar las bolitas de las prendas sin dañar los tejidos y sin necesidad de apretar en exceso. Incluso lo puedes utilizar en tejidos delicados, en prendas de lana gruesa, sudaderas o mantas.

Gracias a la rejilla con tres tamaños de orificios, puedes eliminar tanto pelusas pequeñas como grandes y, como es un quitapelusas inalámbrico, no necesitas tenerlo conectado a la corriente para funcionar. Todas las pelusas de la ropa se almacenan en un depósito de 45 ml que puedes vaciar en un solo clic.

Cómo usar el quitapelusas Cecotec paso a paso

Usar este quitapelusas Cecotec en tus prendas es facilísimo, estos son los pasos a seguir:

  1. Asegúrate de que la prenda esté limpia y completamente seca.
  2. Colócala sobre una superficie plana y lisa (como la mesa o la cama) y estírala bien.
  3. Enciende el quitapelusas y pásalo suavemente por las zonas con bolitas, sin presionar demasiado.
  4. Al terminar, o cuando el depósito esté lleno, vacíalo para evitar que se acumulen restos.
  5. Utiliza el cepillo incluido para limpiar el cabezal.
¡Y así de fácil! Los jerséis que más te gustan ya no tienen por qué pasar a mejor vida, porque recuperarán su aspecto original en pocos minutos con este quitapelusas de Cecotec top ventas. ¡Aprovecha que está rebajadísimo!

