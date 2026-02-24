El minimalismo seguirá siendo tendencia en 2026: esta lámpara de mesa de Ikea es la prueba (y cuesta menos de 12€)

El minimalismo es una tendencia que lleva varios años en auge, y que se caracteriza por las líneas limpias, los colores suaves y los objetos que cumplen su función sin llamar demasiado la atención. Por ejemplo, una lámpara de mesa bien integrada y elegida puede cambiar por completo el ambiente de una habitación.

De hecho, la iluminación es la responsable de que un espacio sea más acogedor o que una zona de lectura se convierta en tu rincón favorito de toda la casa. Y eso es justo lo que consigue la lámpara de mesa REMTÅNG del outlet de Ikea, porque encaja con el minimalismo más actual y además está rebajada a menos de 12€ por tiempo limitado. ¡Nos encanta!

Lo que más nos gusta de esta lámpara de mesa

Pantalla plisada que suaviza la luz y crea un ambiente cálido.

Altura de 37 cm, ideal para mesitas de noche, escritorios o recibidores.

Compatible con bombilla LED E27 hasta 16 W para ajustar la intensidad.

Diseño compacto con base de 9,5 cm que ocupa poco espacio.

Un diseño para dar luz ambiental sin recargar el espacio

lampara mesita remtang

La lámpara de mesa REMTÅNG tiene un diseño minimalista y con mucha personalidad al mismo tiempo, con una pantalla plisada que proyecta una luz suave y que no cansa la vista por la noche. Por eso, y por sus 37 cm de altura y poco más de 9 cm de base, es ideal como luz secundaria en el dormitorio o como un punto de apoyo en el salón.

Un punto muy a favor y del que no todas las lámparas de mesa pueden presumir es que incorpora una bombilla LED tipo E27 para elegir la temperatura del color que necesites en cada momento. Por ejemplo, un tono más cálido para descansar o leer y una luz más fría para trabajar.

¿En qué dormitorios queda bien?

El verde grisáceo de esta lámpara de mesa rebajada en el outlet de Ikea es perfecto para la mayoría de dormitorios, porque no es demasiado llamativo, pero tampoco va a pasar desapercibido. Si en el dormitorio tienes paredes blancas, beiges o en tonos pastel, contrasta muy bien sin romper la armonía.

En habitaciones con madera clara o acabados naturales, queda de maravilla con el estilo nórdico que tanto vemos en la decoración actual. Y también combina muy bien con textiles en tonos tierra, lino o gris suave.

¿Ya sabes, incluso, en qué rincón de la casa vas a poner esta lámpara de mesa de Ikea? Es uno de los accesorios de iluminación más vendidos del outlet, y con razón, porque combina muy bien la estética minimalista con un diseño con mucha personalidad. ¡Y por menos de 12€!

