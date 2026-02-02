Precio mínimo histórico: este es el monitor curvo y envolvente que todo gaming necesita en su set-up

¿Necesitas un monitor gaming? Si lo tuyo son los videojuegos, quieres mejorar tu set-up o subir de nivel, la respuesta es un sí rotundo. De hecho, no todo el mundo le da la importancia suficiente, pero aquí está la diferencia entre reaccionar a tiempo y tener una ventaja competitiva sobre tus rivales o llegar demasiado tarde.

Incluso un buen monitor gaming puede hacer que disfrutes más de la partida y que no acabes con la vista cansada después de un par de horas de juego. La ventaja, además, es que la mayoría de dispositivos de estas características los puedes utilizar igualmente para ver películas y series, editar contenido o como segunda pantalla para trabajar. Nosotros le hemos echado el ojo al monitor gaming MSI MAG 276CXF 27'', ahora rebajado un 30% en los Gaming Days de PcComponentes. ¡Aprovéchalo!

Lo más destacado de este monitor gaming

Muy buena fluidez que viene muy bien para juegos rápidos.

Respuesta casi instantánea para no perder tiempo.

Pantalla curva que envuelve la imagen y reduce el cansancio visual.

Compatible con consola y PC sin configuración complicada.

Una experiencia gaming más completa y envolvente

monitor msi mag

El monitor gaming MSI MAG 276CXF tiene una pantalla de 27 pulgadas con una curva 1500R para que la imagen resulte más natural a la vista. Al tener la sensación de que el dispositivo te envuelve, reducirás los movimientos de ojo y de cuello, así que lo agradecerás si te pasas muchas horas jugando.

Lo que más destacan los usuarios es la sensación de fluidez, pues tiene una tasa de refresco de hasta 280 Hz y un tiempo de respuesta mínimo de 0,5 ms que hace que todo se mueva con una suavidad brutal. Además, con un panel VA rápido y un buen contraste para negros más profundos y escenas con mayor profundidad.

Qué son los Gaming Days de PcComponentes y cómo aprovecharlos

PcComponentes le ha dado la bienvenida al mes de febrero con los Gaming Days y los descuentos más potentes del momento en todo lo relacionado con los videojuegos. Además de este monitor gaming, encontrarás portátiles, ordenadores de sobremesa, tarjetas gráficas, procesadores, monitores, periféricos y mucho más con descuentos de hasta el 40%.

Si necesitas subir de nivel tu set-up o crear uno de cero, es la oportunidad perfecta, porque podrás ahorrarte un buen dinero o invertir en mejores marcas con el mismo presupuesto. Eso sí, date prisa, porque las ofertas terminan el 8 de febrero.

¿Quieres este monitor gaming en tu set-up? Aprovecha que ahora está rebajado a menos de 140€ (precio mínimo histórico) solo durante los Gaming Days de PcComponentes. ¡Una ganga!

