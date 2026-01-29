La mesa plegable más práctica y versátil de Ikea: para la cocina, la oficina o una habitación con poco espacio
Si tienes una habitación con poco espacio y necesitas un mueble auxiliar que sea flexible, las mesas de pared plegables de Ikea son perfectas. ¡Y baratas!
¿Te gustaría colocar una mesa en la cocina para comer y cenar de vez en cuando? ¿Quizá una pequeña oficina en el salón para trabajar y desmontarla fácilmente cuando no la uses? En todas estas situaciones, las mesas plegables de pared vienen de maravilla, porque las puedes abrir y cerrar tantas veces como necesites. Y no ocupan apenas espacio.
Son mesas de distintos tamaños que van ancladas en la pared y que puedes abrir y cerrar fácilmente. La despliegas para comer en la cocina y la vuelves a plegar al terminar para que no ocupe espacio. Y así, con cualquier rincón de tu casa. Nosotros hemos fichado la mesa plegable de pared NORBERG de Ikea, con un tamaño de 74 x 60 cm y ahora rebajada a solo 35€ por tiempo limitado.
Claves de esta mesa plegable de pared de Ikea
- Se pliega completamente y libera espacio cuando no la usas.
- Superficie muy resistente y fácil de limpiar.
- Tamaño cómodo para dos personas.
- Cuando está cerrada, la puedes usar como una balda.
La mesa de Ikea que te da más espacio útil en casa
Los muebles deben ser funcionales y capaces de adaptarse a ti al 100%, y esta mesa plegable de pared NORBERG cumple con creces. Abierta tiene una superficie de 74 x 60 cm, suficiente para comer dos personas, trabajar con el portátil, estudiar o maquillarte. Cuando la cierras, se queda pegada a la pared y prácticamente no ocupa espacio.
El tablero recubierto de melanina es ideal para el día a día, porque aguanta bastante peso y se limpia fácilmente con un paño húmedo. Además, la puedes instalar a diferentes alturas, según cómo sean las sillas de tu casa y de qué manera le quieras sacar partido.
¿Dónde coloco esta mesa plegable? Todos los usos que le puedes dar
Donde necesites una mesa que no ocupe demasiado espacio y la flexibilidad de plegarla siempre que lo necesites. Aquí van algunas ideas:
- Cocinas pequeñas, ya sea como una mesa para comer o cenar, incluso un desayunador o un coffee corner.
- Estudios o apartamentos tipo loft.
- Una habitación que usas como despacho, oficina e incluso en el salón.
- Recibidores amplios o una habitación de invitados.
- Terrazas cerradas o zonas interiores poco aprovechadas.
Esta mesa plegable de Ikea no sustituye a una de mayor tamaño, pero sí que es una solución bastante flexible que viene muy bien para espacios pequeños o que cambian de uso según el momento del día. ¡Por solo 35€!
