La mesa plegable más práctica y versátil de Ikea: para la cocina, la oficina o una habitación con poco espacio

¿Te gustaría colocar una mesa en la cocina para comer y cenar de vez en cuando? ¿Quizá una pequeña oficina en el salón para trabajar y desmontarla fácilmente cuando no la uses? En todas estas situaciones, las mesas plegables de pared vienen de maravilla, porque las puedes abrir y cerrar tantas veces como necesites. Y no ocupan apenas espacio.

Son mesas de distintos tamaños que van ancladas en la pared y que puedes abrir y cerrar fácilmente. La despliegas para comer en la cocina y la vuelves a plegar al terminar para que no ocupe espacio. Y así, con cualquier rincón de tu casa. Nosotros hemos fichado la mesa plegable de pared NORBERG de Ikea, con un tamaño de 74 x 60 cm y ahora rebajada a solo 35€ por tiempo limitado.

Claves de esta mesa plegable de pared de Ikea

Se pliega completamente y libera espacio cuando no la usas.

Superficie muy resistente y fácil de limpiar.

Tamaño cómodo para dos personas.

Cuando está cerrada, la puedes usar como una balda.

La mesa de Ikea que te da más espacio útil en casa

Mesa plegable

Los muebles deben ser funcionales y capaces de adaptarse a ti al 100%, y esta mesa plegable de pared NORBERG cumple con creces. Abierta tiene una superficie de 74 x 60 cm, suficiente para comer dos personas, trabajar con el portátil, estudiar o maquillarte. Cuando la cierras, se queda pegada a la pared y prácticamente no ocupa espacio.

El tablero recubierto de melanina es ideal para el día a día, porque aguanta bastante peso y se limpia fácilmente con un paño húmedo. Además, la puedes instalar a diferentes alturas, según cómo sean las sillas de tu casa y de qué manera le quieras sacar partido.

¿Dónde coloco esta mesa plegable? Todos los usos que le puedes dar

Donde necesites una mesa que no ocupe demasiado espacio y la flexibilidad de plegarla siempre que lo necesites. Aquí van algunas ideas:

Cocinas pequeñas, ya sea como una mesa para comer o cenar, incluso un desayunador o un coffee corner.

Estudios o apartamentos tipo loft.

Una habitación que usas como despacho, oficina e incluso en el salón.

Recibidores amplios o una habitación de invitados.

Terrazas cerradas o zonas interiores poco aprovechadas.

Esta mesa plegable de Ikea no sustituye a una de mayor tamaño, pero sí que es una solución bastante flexible que viene muy bien para espacios pequeños o que cambian de uso según el momento del día. ¡Por solo 35€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.