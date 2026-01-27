Aspira, pasa la mopa y te hace la vida más fácil: este es el robot aspirador que triunfa en las rebajas de AEG

Las rebajas en electrodomésticos más potentes del mes de enero están en AEG, y es muy difícil competir con ellas. Porque tienen descuentos de hasta el 60% en una selección muy amplia de electrodomésticos y uno de los que está arrasando es el robot aspirador Serie 7000 Hygienic, rebajado 100€ solo por tiempo limitado. Te va a cambiar la vida desde el día que llegue a tu casa.

Arrasa por sus prestaciones y por su precio, pero sobre todo porque cada vez buscamos tecnología que nos haga la vida más fácil en casa. Y si un robot aspirador ya es útil, si encima aspira, barre, pasa la mopa y recorre toda la casa sin supervisión, ¡todavía mejor! ¿Tu hogar va a ser el próximo?

Las características que más gustan de este robot aspirador

Aspira y pasa la mopa en una sola pasada.

4000 Pa de potencia de succión que se agradece en alfombras y con pelos de mascotas.

Autonomía de hasta 175 minutos ideal para casas grandes.

Navegación láser LiDAR que mapea tu casa de arriba a abajo.

Limpieza completa y organizada sin tener que estar encima

Robot aspirador AEG7000b

Lo que más nos gusta del robot aspirador Serie 7000 Hygienic es su manera de gestionar el espacio. Tiene un sistema de navegación LiDAR que crea un mapa 3D de tu casa para limpiar de una manera ordenada, sin perderse ni volver a pasar dos veces por el mismo punto. Lo que se traduce en un buen funcionamiento, mejores resultados y ahorro.

Si tu problema es la falta de tiempo entre semana y quieres un dispositivo que mantenga los suelos impecables, este robot aspirador AEG cumple con creces. Además, es capaz de ajustar su rendimiento según el tipo de superficie, y con una autonomía de sobra.

Rebajas de Invierno de AEG: ¿qué es y cómo aprovecharlas?

Las Rebajas de Invierno de AEG llevan varias semanas ya activas y continúan con descuentos de hasta el 60% en toda su gama de electrodomésticos. Así que si tienes que renovar algún aparato en casa, este es el momento para hacerlo, con precios bajísimos en lavadoras, secadoras, hornos, frigoríficos, aspiradoras, microondas y mucho más.

Este periodo de ofertas termina el 1 de marzo, pero no te confíes. Aunque es relativamente amplio, las ofertas van cambiando cada pocos días, así que lo que hoy está rebajado, mañana puede haberse quedado sin stock. Para aprovechar las Rebajas de Invierno de AEG, nuestro consejo es que si encuentras un chollo, lo añadas al carrito antes de que vuele. Y que revises su catálogo a diario en busca de nuevas gangas.

El robot aspirador Serie 7000 tiene las prestaciones que todos necesitamos en casa y lo mejor es que ahora baja 100€ su precio solo durante las Rebajas de Invierno. ¡Aprovecha el ofertón!

