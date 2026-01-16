El pack de Sephora con 3 productos para llegar a la primavera con la melena más bonita que hayas tenido jamás

Acaba de empezar el año, ¿y tú ya tienes la cabeza en la primavera? Los días más largos, el buen tiempo, cuando puedes volver a hacer planes al aire libre... Y cuando por fin cambies el gorro y la bufanda por prendas más ligeras y luzcas una melena envidiable. Para eso, el truco está en utilizar los productos del pack del cuidado de cabello de Color Wow que ahora está rebajado a menos de 35€ en Sephora.

Incluye tres productos que reparan, hidratan y dejan el pelo con ese brillo que parece que acabas de salir de la peluquería. De hecho, es normal que el frío y los cambios bruscos de temperatura debiliten mucho la melena, la resequen o la encrespen más de la cuenta. Este pack le pone remedio, ¡solo si empiezas ya!

Los 3 productos que incluye este pack de Color WOW

Champú Color Security: limpia en profundidad, no reseca y deja el pelo suelto.

Money Masque: nutre en profundidad, ayuda a recuperar el brillo y elasticidad en melenas castigadas.

Dream Coat Supernatural Spray: alisa, da brillo y protege contra la humedad y el frizz.

Una rutina sencilla que transforma tu melena en pocos días

pack cuidado cabello wow

El pack del cuidado de cabello de Color Wow incluye 3 productos que se complementan muy bien entre sí para una melena perfecta. Si los utilizas por separado, no vas a conseguir los mismos resultados, porque el momento 'wow' se produce cuando sigues la misma rutina durante varias semanas.

El champú, la mascarilla y el spray (algunos en formato viaje) serán tus mejores aliados para una melena más pulida, brillante y mucho más fácil de manejar. Y ojo, que no te despiste el nombre de la marca (Color Wow), porque no son productos exclusivos para pelo teñido. ¡Todas los podemos utilizar!

Cómo utilizar los productos de este pack paso a paso

Empezar esta rutina de Color Wow es superfácil, solo tienes que seguir estos pasos:

Lava el pelo con el champú, masajeando suavemente el cuero cabelludo y aclara bien. Si sientes que lo necesitas, repite este paso una segunda vez. Escurre bien el pelo y aplica la mascarilla de Color Wow de medios a puntos. Déjala actuar durante unos minutos para un cabello mucho más suave e hidratado. No hace falta usarla en cada lavado, es suficiente con una o dos veces a la semana (según necesidades). Cuando salgas de la ducha, y todavía con el pelo húmedo, pulveriza el spray y reparte bien el producto por todos los mechones. Después, sécalo con el secador y notarás que te aguanta mucho más tiempo liso y sin frizz.

¡Y así de fácil! Si eres más team calor que frío, en un abrir y cerrar de ojos volveremos a tener aquí el buen tiempo, así que reduce ahora los daños que el frío provoca en la melena y llegarás a la primavera con la melena más bonita que hayas tenido jamás.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.