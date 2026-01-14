Ikea tiene el truco más sencillo y barato para ampliar cualquier espacio de tu casa sin obras

Los espejos de pared están presentes en la mayoría de hogares, pero ¿alguna vez te has preguntado si está bien colocado? Y ojo, no solo para mirarte antes de salir de casa, porque tienen una doble función que no todo el mundo conoce. Un espejo bien situado puede ampliar visualmente el tamaño de una habitación, multiplica la luz natural y aporta personalidad sin tener que hacer obras.

Los interioristas suelen colocar los espejos de pared en recibidores, dormitorios, vestidores e incluso en salones pequeños, porque la diferencia es abismal. Si ya estás pensando en el rincón de tu casa en el que lo vas a poner, te adelantamos que te vas a enamorar del espejo de pared GRANVÅG de Ikea, porque tiene mucha personalidad, decora sin recargar y además está rebajado a menos de 30€ en su outlet.

Lo más destacado de este espejo de pared

Formato vertical que aporta una sensación de altura y amplitud.

El marco metálico en verde introduce un nuevo color en tu casa sin llegar a ser llamativo.

Tamaño de 50 x 110 cm para ver el cuerpo entero.

Incluye detalles para colgar accesorios o darle aún más personalidad al espejo.

Un espejo de Ikea que decora, ordena y da profundidad

espejo pared

El espejo de pared GRANVÅG de Ikea es uno de los más vendidos de su categoría, y ahora tienes suerte de encontrarlo por menos de 30€ en el outlet de Ikea. El diseño alargado es perfecto para que una estancia pequeña parezca mucho más amplia y luminosa. Y también viene de maravilla para recibidores estrechos o dormitorios con poca luz natural.

Además, el marco metálico le da un toque muy en la línea de las tendencias de decoración para 2026. En espacios más neutros, le da ese punto de contraste que necesitas.

Por qué aprovechar la oferta de Ikea

Porque es uno de los elementos de decoración (y funcionales) más básicos que puedes colocar en casa. Sin obras y con un diseño que mejora cualquier espacio sin necesidad de gastar demasiado. Habitualmente cuesta 40€, pero ahora está rebajado a menos de 30€, solo por tiempo limitado.

Y ojo si te ha gustado, porque si está en el outlet de Ikea, es probable que desaparezca de su catálogo dentro de poco tiempo. Un truco para colocarlo en casa: frente a una ventana o cerca de una fuente de luz, multiplica la claridad.

¿Te convence? Desde el diseño hasta el precio, tiene todo lo que le podemos pedir, así que aprovecha que ahora está rebajado a menos de 30€ solo por tiempo limitado. ¡Corre al outlet de Ikea!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.