La alternativa a las regletas con la que ganarás espacio cuesta menos de 10€
Una solución discreta para cargar varios dispositivos, mantener el orden visual y ganar funcionalidad sin recurrir a regletas tradicionales
Hay un tipo de desorden que no siempre se ve a simple vista, pero que está ahí todos los días. Cables cruzándose detrás del mueble, cargadores ocupando enchufes, ladrones que cuelgan porque pesan demasiado o regletas largas que nunca sabes muy bien dónde colocar.
Al final todo gira en torno a lo mismo, pocos enchufes para tantas cosas. El móvil, los auriculares, una lámpara, el portátil, algún aparato pequeño, y cuando te das cuenta ya estás desenchufando una cosa para poder usar otra. Por eso empieza a tener mucho sentido buscar soluciones que aprovechen mejor un solo punto de corriente, que no añadan más cables al suelo y que, además, no rompan la estética de la pared con dispositivos aparatosos. Y esta solución que te presentamos está disponible en Temu por menos de 10€.
Todo en un solo enchufe
Aquí es donde entra en juego este enchufe europeo con 4 tomas y 2 puertos USB, que en la práctica funciona como una regleta sin cables. En lugar de ocupar espacio con una base larga y un cable extra, va directamente conectado a la pared, alimentado por el propio enchufe. Nada de baterías, nada que cargar previamente, nada que encender o configurar. Lo conectas y listo.
Las cuatro tomas permiten enchufar varios dispositivos a la vez sin tener que hacer malabares, y los dos puertos USB u otro de USB-C añaden ese punto de comodidad que hoy en día casi se da por hecho. Además, incorpora un pequeño interruptor que permite cortar la corriente cuando no se está usando, algo que viene muy bien para no tenerlo todo conectado continuamente.
Además, al quedar fijo en la pared y no depender de un cable que tire hacia abajo, se mantiene estable y no termina torcido o medio colgando, algo que suele pasar con muchos adaptadores cuando conectas varios dispositivos a la vez.
Actualmente cuesta menos de 10 euros en TEMU. Sin duda, una oportunidad que no se puede dejar pasar, porque añadirás comodidad a tu hogar.
Pensado para el día a día en casa
Más allá de las especificaciones, lo interesante es cómo encaja en distintos espacios de la casa. En un dormitorio, por ejemplo, permite tener la lámpara, el cargador del móvil y algún otro dispositivo sin llenar la mesilla de adaptadores. En el salón, ayuda a centralizar enchufes para pequeños aparatos sin recurrir a regletas visibles. En un pasillo o una zona de paso, aporta ese punto práctico que muchas veces se echa en falta.
Aquí entra también la luz nocturna integrada, que no está pensada para iluminar una habitación entera, sino para acompañar. No es una luz fuerte ni molesta, sino justo lo suficiente para orientarte cuando todo está a oscuras. Viene bien para levantarte por la noche sin encender luces grandes o para tener un punto de referencia en zonas de paso. Está ahí sin hacerse notar, acompañando más que iluminando. Es uno de esos detalles que no compras por sí solos, pero que cuando los tienes, te das cuenta de que encajan perfectamente en el día a día.
Y luego está lo que se ve a simple vista. Al no llevar cables ni esas bases larguísimas, todo queda mucho más ordenado. No ocupa sitio, no sobresale y no da esa sensación de ser un “apaño temporal” que suelen tener muchas soluciones eléctricas improvisadas.
Este tipo de enchufe viene a cubrir una necesidad en cualquier casa: aprovechar los enchufes al máximo. Es perfecto para poner orden y añadir un punto de comodidad al día a día, ¡y por menos de 10 euros!
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.