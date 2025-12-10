El cepillo de dientes hace el 50% del trabajo: los dentistas recomiendan utilizar también este dispositivo

Lavarte los dientes a diario después de las comidas es el 50% del trabajo, ¿sabes cuál es la parte restante? Utilizar un irrigador dental, porque es lo que realmente elimina la placa y los restos de comida que se acumulan entre los dientes y la línea de las encías. Algo así como el hilo dental, aunque en forma de dispositivo más potente, con mejores resultados y más respetuoso con las encías.

Si has cambiado el cepillo manual por uno eléctrico, el siguiente paso es introducir en tu rutina un irrigador dental. Es un dispositivo que emite un chorro de agua a presión para limpiar en zonas a las que es imposible llegar con el cepillo. Hay muchas opciones en el mercado, pero hemos fichado una de las más recomendadas por los dentistas y además con descuento. Es el irrigador dental Philips HX3826/31, un top ventas al que no le falta detalle y que además está rebajado un 27% en MediaMarkt solo por tiempo limitado. ¿Quieres saber más?

Beneficios de utilizar este irrigador dental

Flujo de agua dividido en cuatro chorros para llegar bien a todas las zonas interdentales.

Guía automática de pulsaciones que facilita la limpieza diente por diente.

2 modos y 3 intensidades para elegir.

Boquilla rotatoria que accede a las zonas más complicadas.

Así es el irrigador Philips HX3826/31

irrigador Philips

El irrigador dental Philips HX3826/31 funciona con dos tecnologías que trabajan a la vez para mejorar la salud bucodental. Por un lado, la punta Quad Stream en forma de X crea cuatro chorros de agua que recorren toda la línea de las encías. Por el otro, la tecnología PulseWave que utiliza pulsaciones suaves para guiar la limpieza al activar el modo profundo.

Por supuesto, este irrigador Philips incluye varios modos de funcionamiento para adaptar su uso a todas las necesidades. Vas a alucinar con la sensación de limpieza que deja en solo 60 segundos.

Cómo introducir un irrigador en tu rutina bucodental

El primer paso de la rutina de higiene bucodental es el cepillado, mejor con uno eléctrico que con uno manual. Y después, es muy fácil introducir el irrigador.

Apunta hacia los espacios entre los dientes y activa el chorro de agua.

Si llevas ortodoncia, implantes o prótesis, elige un modo suave y dirige el chorro hacia las zonas en las que se suela acumular la comida.

Ajusta la intensidad y deja que el agua haga su trabajo.

Con solo 1 minuto de uso es suficiente para notar la diferencia.

¿Lo sabías? Un irrigador va a cambiar por completo tu salud bucodental, así que aprovecha que hemos fichado en MediaMarkt uno de los más completos por menos de 80€. ¡Merece mucho la pena!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.