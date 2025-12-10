Esta es la campana extractora que elimina el humo de tu cocina y puedes controlar desde el móvil (ahora muy rebajada)

Las campanas extractoras pasan desapercibidas muchas veces en la cocina y no son lo primero que se nos viene a la cabeza a la hora de amueblarla. Pero también han evolucionado mucho en los últimos años. Ahora se llevan mucho las cocinas abiertas al salón, y eso ha llevado a los fabricantes a priorizar un tipo de campana más decorativa, incluso elegante.

Las líneas ahora son más elegantes, vemos mucha presencia del cristal, el acero y los diseños inclinados que dejan más espacio libre en la cocina. Eso sí, también ganan por dentro, porque se apoyan en motores más eficientes y tecnologías que mejoran la extracción sin disparar el consumo. Como ocurre con la campana Balay 3BC587GBH, una de las más innovadoras del momento y ahora rebajada un 29% en Worten. La vas a querer tener en tu cocina.

Puntos fuertes de esta campana Balay

Alta capacidad de extracción que mantiene la cocina libre de humo.

Funcionamiento silencioso para evitar los ruidos.

Diseño inclinado que libera espacio y le da un toque moderno.

Motor eficiente con garantía prolongada que te durará todo el tiempo que quieras.

Razones para comprar hoy la campana extractora de Balay

campana extractora Balay

La campana extractora Balay 3BC587GBH forma parte de la serie Cristal y está pensada para ser protagonista en tu cocina. Lo que más llama la atención es el diseño inclinado, porque es muy estético y elegante, pero también deja más espacio sobre la placa. Este formato, además, permite que la extracción perimetral sea mucho más homogénea.

También se le suma un motor de alta eficiencia con una potencia de extracción que alcanza los 768 m³/h en modo intensivo. En modo estándar, los 431 m³/h son suficientes para un uso estándar. Además, es tan versátil que podrás instalar esta campana rebajada Balay en salida al exterior o en recirculación con un filtro extra.

Preguntas frecuentes

Antes de hacer una compra a este nivel, es normal que te preguntes si es para tu cocina o no. Por eso, lo resolvemos a continuación con las preguntas más frecuentes.

¿Cuánta potencia necesita una campana extractora en una cocina estándar?

Para la mayoría de cocinas, se recomienda que la campana renueve el aire entre 6 y 12 veces por hora. Con una potencia de 431 m³/h en extracción normal, esta de Balay lo cubre sin problema.

¿Una campana extractora potente hace mucho ruido?

En este caso, no. El sistema ExtraSilencio reduce el ruido a solo 56 dB.

¿El control desde el móvil de verdad ayuda?

Sí. Desde la app Home Connect podrás activarla, ajustar la potencia y la iluminación, lo que es práctico mientras cocinas.

¿Qué ventajas tiene el diseño inclinado?

Libera espacio sobre la placa, permite moverse con más facilidad frente a la campana y le da un toque muy elegante, sobre todo en cocinas abiertas y actuales.

Si te convence para tu cocina, Worten la acaba de rebajar 230€ solo por tiempo limitado, y ya te adelantamos que va a volar. ¡Corre a por ella!

