El Asus Vivobook Go 15 arrasa en el Black Friday de PcComponentes con un ofertón que lo deja a 319 € (antes 453 €)

Con procesador AMD Ryzen 5, disco duro SSD, 16 GB de RAM y 15,6 pulgadas, este equipo te va a sorprender por su potencia y portabilidad.

El Black Friday de PcComponentes ha comenzado con descuentos de hasta el 60% en tecnología. Hasta el 30 de noviembre, tienes infinidad de rebajas en ordenadores, monitores, tablets, consolas, smartphones y mucho más. Entre ellos, chollazos como el de este Portátil Asus Vivobook Go 15 que viene con 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y un precio de tan solo 319 €.

Un ordenador pensado totalmente para nómadas digitales, con una combinación de rendimiento y ligereza perfecta para trabajar o entretenerte en cualquier parte. Sigue leyendo, porque te va a enamorar por mucho más que su precio.

Lo mejor de este ordenador portátil

El combo de procesador AMD Ryzen con 16 GB de RAM brinda un rendimiento impecable en herramientas profesionales.

El disco duro SSD, además de buena capacidad, acelera todo el equipo.

Pesa solo 1,63 kg y tiene un grosor de 17,9 mm. Es perfecto para llevarlo a cualquier parte.

La batería se carga al 60% en solo 49 minutos.

Portátil Asus Vivobook Go 15

Asus Vivobook

La clave del Portátil Asus Vivobook Go 15 es que está pensado para trabajar en cualquier parte sin problemas de rendimiento ni de autonomía. Tiene un procesador de AMD que, gracias a su 4 núcleos, sus 16 GB de RAM y su SSD último modelo, hace que cualquier programa, hasta el arranque del sistema operativo, se mueva en segundos. Todo va fluidísimo en él, hasta el contenido multimedia a 4K. Viendo su precio, podría parecer que es un equipo barato que va a por lo mínimo, pero sus componentes centrales dejan claro que no, al igual que todo su despliegue en conectividad: tiene Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, puertos USB, USB-C, HDMI y más para poder conectarte a cualquier cosa. De hecho, hasta trae una webcam HD con obturador dísico para tus videollamadas. Todo ello, en un equipo de solo 1,63 kg y con una bisagra que se abre hasta 180 º sin problemas.

En caso de que viajes mucho por trabajo, pases todo el día en la universidad o simplemente quieras un portátil práctico para navegar o hacer algo de ofimática, no lo dudes y lánzate a por él.

¿Qué opinan quienes lo han usado?

Los usuarios están plenamente satisfechos con este portátil y destacan no solo su rendimiento, sino también su relación calidad/precio. Aquí puedes ver algunas reseñas reales:

"La uso para trabajo, necesito muchas ventanas abiertas para controlar y monitorizar las operaciones, y va perfecto."

"Buen portatil con muy buena relacion calidad precio."

"Excelente calidad, como todo lo de ASUS. Muy buena relación calidad precio. ¡Perfecto!"

Un ofertón de todos los que ofrece el Black Friday de PcCompontes. Además, con entrega gratuita en un plazo máximo de 48 horas. ¿A qué esperas para hacerte con él?

