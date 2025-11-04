Modular, ampliable y todoterreno: descubre el armario de IKEA que entra en cualquier habitación

Tu armario se te ha quedado pequeño. Necesitas uno nuevo para guardar más ropa y, sobre todo, que pueda adaptarse cuando la familia crezca. Es algo que ofrece el Armario Kleppstad. Su diseño modular y adaptable hace que sus 79 x 55 x 176 cm se amplíen y aprovechen mejor mediante baldas u otros armarios acoplables, y su precio rebajado a 79 € en Ikea es lo que te va a terminar de convencer.

Un armario pensado para hogares donde cada centímetro cuenta, con una capacidad enorme y un diseño ampliable que hará que siempre se adapte a tus necesidades y las de tu familia. Crecerá con vosotros.

Lo mejor de este armario

Es muy amplio, con espacio para 20 camisas colgadas y hasta 40 camisetas dobladas.

Su diseño es modular, por lo que puedes ampliarlo con más armarios o estantes de la misma serie.

Su estilo neutro encaja con cualquier espacio, sin importar el diseño por el que apuestes.

Mide 79 x 55 x 176 cm y se monta en cuestión de minutos gracias a sus instrucciones y herramientas.

Armario Kleppstad

Armario klepstab

Lo que más convence del Armario Kleppstad es su sorprendente amplitud y su versatilidad. Puedes empezar usando solo una unidad para tu ropa de temporada o del día a día y, cuando te haga falta más espacio, añadir otro igual o baldas adicionales para reorganizar el espacio. Todo está pensado para encajar perfectamente gracias a su planteamiento modular. Así, si crecéis en la familia, el armario crece con vosotros. Además, es muy ligero y estable, lo que hace que sea fácil de mover cuando toca reorgnizar la casa, y su montaje es tan sencillo que cualquiera puede hacerlo. En menos de una hora, lo tendrás terminado y listo para empezar a guardar lo que quieras dentro de él.

Es un armario pensado para adaptarse a cualquier hogar, con un diseño que aporta luz y amplitud a cualquier espacio. Vivas solo, o en compañía, es una compra perfecta para guardar tu ropa actual y toda la que esté por llegar.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

El tamaño, su versatilidad y su precio son lo que más ha convencido a quienes ya lo tienen. A continuación, puedes leer algunas reseñas de este armario de IKEA:

"Lo compré este mes y ha hecho su servicio a la perfección."

"Sencillo y bonito. Yo lo compré para ropa de bebé e incorporé una barra añadida de 75cm para que tuviera 2 niveles. Queda fantástico y a precio económico."

"Práctico, económico y fácil de armar, solución perfecta para espacios pequeños."

Si lo compras ya, IKEA te lo manda directamente a tu domicilio y si no quieres complicarte, puedes contratar el servicio de montaje profesional por unos 28 €. ¡Tú decides!

