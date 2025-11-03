El secreto de los ordenadores con mejor rendimiento es este procesador rebajado en el Black Friday de PcComponentes

A la hora de comprar cualquier dispositivo electrónico, más aún si se trata de un PC o un portátil en el que quieres un buen rendimiento, tienes que prestar atención al procesador. Es el 'cerebro' que se encarga de que disfrutes de un rendimiento fluido o, por el contrario, que el dispositivo se sature en cuanto abres cuatro pestañas a la vez. Del procesador depende también la velocidad al editar vídeos, diseñar o jugar, incluso el equilibrio entre el rendimiento y la autonomía.

Por eso, deberías invertir en un buen procesador, al menos si quieres que el rendimiento de tu dispositivo acompañe. Y por eso hemos fichado una oferta a la que no te vas a poder resistir: el procesador Intel Core i5-12400F 2.5 GHz está rebajado un 23% durante el Black Friday de PcComponentes, que ya ha empezado y estará activo hasta el 30 de noviembre. Si lo quieres, el nuevo 'cerebro' de tu ordenador te va a costar menos de 90€.

Puntos fuertes de este procesador

Rendimiento estable con 6 núcleos y 12 hilos para tareas exigentes y multitarea.

Frecuencia turbo de hasta 4,4 GHz para una buena velocidad en juegos y con apps pesadas.

Compatible con memorias DDR4 y DDR5 para tener más posibilidades.

Incluye un refrigerador oficial Intel con instalación sencilla.

Qué es un procesador Intel Core i5 y por qué lo necesitas

procesador Intel Core i5-12400F

El procesador Intel Core i5-12400F 2.5 GHz es el componente que puedes instalar en tu PC para conseguir el equilibrio perfecto entre la potencia, el consumo y el precio. La arquitectura Alder Lake de 12ª generación mejora la eficiencia en cada tarea, y da igual si navegas por internet, trabajas en ofimática, editas contenido para redes sociales o juegas a videojuegos AAA.

Tiene 6 núcleos de rendimiento (Performance Cores) y tecnología Hyper-Threading, que permite ejecutar hasta 12 procesos simultáneos sin perder velocidad. La conclusión es que con el procesador Intel Core i5 tendrás un ordenador más rápido, con mejor capacidad y que puede responder de manera fluida en entornos exigentes.

Cómo instalar este procesador paso a paso

Prepara el equipo, desconecta el PC y abre la torre con cuidado. Localiza el socket LGA 1700. Este modelo utiliza dicho zócalo, que está presente en las placas base Intel 600 Series (B660, H670, Z690, H610, etc.). Levanta la palanca de sujeción del socket, alinea la muesca del chip con la del zócalo y coloca el procesador de forma suave sin forzar. Aplica la pasta térmica. Si el disipador que incluye ya la tiene, no es necesario añadir más. En caso contrario, aplica una pequeña cantidad en el centro del procesador. Instala el refrigerador oficial de Intel incluido y ajústalo según las instrucciones del fabricante. Conecta el cable del ventilador al conector CPU_FAN de la placa. Cierra la torre y enciende el equipo. Verifica que la BIOS reconoce el nuevo procesador. Si todo está correcto, ya puedes instalar tu sistema operativo con la potencia del Intel Core i5-12400F.

¿Sabías que era tan sencillo? Aprovecha las ofertas del Black Friday de PcComponentes si quieres instalar este procesador Intel Core i5 en tu ordenador, ¡merece mucho la pena!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.