Este radiador eléctrico inteligente de Cecotec calienta tu casa en minutos y se controla por Wi-Fi
Fichamos el radiador eléctrico que necesitas este invierno en casa para calentar cualquier estancia de tu casa y de paso controlar el consumo eléctrico.
Ahora que bajan las temperaturas y que estamos cada vez más cerca de darle la bienvenida al invierno, ¿estás preparando ya tu casa? Igual que seguramente ya hayas hecho el cambio de armario, a partir de ahora toca tener un radiador eléctrico en casa para conseguir la temperatura perfecta en unos pocos minutos. Y si además eliges un dispositivo inteligente, te va a ayudar también a controlar el consumo.
Hay calefactores demasiado antiguos que tardan mucho en coger temperatura, hacen demasiado ruido y además disparan la factura de la luz. En cambio, con los más modernos no ocurre así, y mucho menos con el radiador eléctrico Cecotec Ready Warm 6600 Turbo Convection Plus, ahora rebajado a menos de 50€ en las Ofertas TOP de la semana de PcComponentes. ¡Chollazo que vas a amortizar muy bien!
Lo mejor de este radiador eléctrico
- Calienta habitaciones de hasta 20 m² en pocos minutos.
- Distribuye el calor de manera uniforme gracias a la tecnología FlashWarm.
- 3 niveles de potencia para ajustar el consumo y la temperatura.
- Funcionamiento muy silencioso para dormir, trabajar o estudiar sin distracciones.
- Control WiFi y termostato regulable para una gestión inteligente del calor.
Radiador eléctrico Cecotec Ready Warm 6600 Turbo Convection Plus
El radiador eléctrico Cecotec Ready Warm 6600 Turbo Convection Plus es un dispositivo que tiene muchísimos puntos fuertes, empezando por la tecnología FlashWarm que puede emitir calor de una manera rápida y homogénea. Es ideal para calentar espacios de hasta 20 m² (salones, dormitorios, despachos, baños...).
Dispone de cuatro modos de funcionamiento (Eco, Normal, Turbo y termoventilador) para adaptar la potencia según las necesidades de cada momento. Además, tiene tres niveles de potencia (750, 1250 y 2000 W), así que es el radiador eléctrico perfecto tanto para uso doméstico como profesional. Y siempre con un funcionamiento silencioso, un diseño ligero y conectividad Wi-Fi para controlarlo desde el móvil.
Qué son las Ofertas TOP de la semana de PcComponentes y cómo aprovecharlas
Las Ofertas TOP de la semana de PcComponentes son descuentos exclusivos que la plataforma lanza cada lunes y normalmente están activos hasta el domingo, aunque es normal que los productos más demandados agoten existencias mucho antes. Además, hay ofertas flash que solo duran 24 o 48 horas.
Los descuentos llegan a todas las categorías, así que vas a encontrar tanto aparatos de climatización, como este radiador eléctrico, y también dispositivos gaming, smartphones, tablets, ordenadores portátiles y un sinfín de productos. Nuestro consejo es que si encuentras un precio que te convenza, aprovéchalo antes de que sea demasiado tarde.
Empezando por este radiador eléctrico Cecotec, ahora rebajado a menos de 50€ en PcComponentes solo esta semana. ¡Date prisa!
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.