Ofertón en el Black Friday de Leroy Merlin: estrena un horno eléctrico Whirlpool por menos de 250€

¿Qué electrodomésticos consideras imprescindibles en la cocina? Estamos seguros de que el horno está en tu lista de prioridades, porque ofrece muchísimas posibilidades. Asar, hornear, gratinar, recalentar... Es el electrodoméstico que le da el toque final al gratinar tus platos de pasta, el que cocina el pescado mejor que ninguno y, por supuesto, también tus postres. Además, ahora que viene el frío y que ya tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, le vas a sacar mucho más partido aún.

Además, los hornos han evolucionado tanto que ahora tienen la última tecnología para ayudarte a ahorrar en la factura de la luz, y hasta se limpian solos. Si buscas un modelo que lo tenga todo, hemos fichado el horno Whirlpool OMR58HU1X eléctrico 71L rebajado a menos de 250€ en las ofertas de Black Friday de Leroy Merlin, solo activas hasta el 17 de noviembre.

Lo más destacado de este horno

Eficiencia energética A+ que reduce el consumo eléctrico.

Capacidad perfecta de 71 litros para cocinar varios platos a la vez.

Limpieza auqalisis que elimina la grasa con solo agua y calor.

11 modos de cocción que se adaptan muy bien a cualquier recet.a

Horno Whirlpool OMR58HU1X eléctrico 71L

Horno whirpool

El horno Whirlpool OMR58HU1X eléctrico 71L es un electrodoméstico multifunción que es muy versátil y además ofrece un rendimiento top. Tiene 11 modos de cocción para preparar asados, repostería, pasta, carne o pescado, siempre con resultados homogéneos gracias al sistema de distribución uniforme de calor.

Además, la capacidad de 71 litros y la disposición interior con varias bandejas es perfecta si sois varios en casa. Y no tendrás que preocuparte por la limpieza, porque el sistema de limpieza por aqualisis utiliza vapor de agua para ablandar la suciedad sin necesidad de utilizar productos agresivos.

Black Friday de Leroy Merlin: fechas y descuentos

Leroy Merlin es una de las marcas que se ha adelantado este año al Black Friday 2025 y, de hecho, llevan ya varias semanas con descuentos de hasta el 35% en cientos de productos. Todavía queda por delante la mitad del mes de noviembre, porque podrás hacer tus compras con ofertas brutales hasta el 17 de noviembre.

Pequeños y grandes electrodomésticos, decoración para tu casa, grifería, platos de ducha, puertas, calefacción... Todo lo que busques para renovar, decorar o amueblar tu hogar lo vas a encontrar rebajado en el Black Friday de Leroy Merlin. ¡Aprovecha estos superprecios!

Necesitas este horno de Whirlpool en la cocina, ¿verdad? Aprovecha ahora que está rebajadísimo en el Black Friday de Leroy Merlin y llévatelo a un precio top. ¡Nos alucina!

